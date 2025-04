Tervet sző Brüsszel, kiszivárgott egy meghívó

Az Európai Bizottság csütörtökre személyes egyeztetésre hívta azoknak az ágazatoknak a képviselőit, amelyeket az Egyesült Államok új vámai a leginkább érintenek – derül ki a Reuters birtokába került meghívóból.

A találkozót a bizottság iparpolitikáért felelős tagja, Stéphane Séjourné vezeti, és részt vesznek rajta többek között az acél- és autóipar szereplői. A találkozó Ursula von der Leyen bizottsági elnök korábbi egyeztetéseihez kapcsolódik: az elmúlt napokban telefonon tárgyalt a fém-, a gyógyszer- és az autóipar vezető szereplőivel.

A meghívólevél szerint a cél annak feltérképezése, hogy milyen hatásokat érzékelnek már most az uniós cégek rövid és középtávon, valamint hogy milyen válaszlépések lehetségesek, ideértve az ágazatspecifikus uniós politikákat, a viszontvámokat és a nem vámjellegű ellenintézkedéseket is.

Az Egyesült Államok az általános válaszlépések mellett célzott vámokat is bevezetett több iparágban, köztük az acél-, alumínium- és járműgyártás területén. A Bizottság emellett aggodalmát fejezte ki a további lehetséges intézkedések miatt is, amelyek olyan szektorokat érinthetnek, mint a gyógyszeripar, a réz, a félvezetők, a faipar, az energiahordozók és egyes nyersanyagok. A dokumentum külön említi, hogy egyes uniós cégek esetében akár az is vámemelést vonhat maga után, ha közvetve vagy közvetlenül venezuelai olajat használnak.

A levél szerint a kétórás találkozó lehetőséget ad az érintett iparági szereplőknek, hogy megosszák tapasztalataikat a vámtarifák hatásairól, és javaslatokat tegyenek az uniós válaszokra.