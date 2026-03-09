Tesznek a bombákra: üzenet az ajatollah fiának megválasztása

Bejelentették az ország nemrég megválasztott elsőszámú vezetőjét.Az iráni vezetés Modzstaba Hámeneit nevezte ki az Iszlám Köztársaság új legfőbb vallási és politikai vezetőjévé. A kinevezés azt jelzi, hogy a teheráni rezsim keményvonalas szárnya az amerikai és izraeli bombázások ellenére is kitart, és elzárkózik a reformoktól. Ironikus módon a hatalom családon belüli öröklődése kísértetiesen emlékeztet az 1979-es forradalommal megdöntött sah-rendszer monarchiájára.

A tisztséget apjától, Ali Hámeneitől veszi át, aki a közel-keleti háború kezdetén, egy légicsapásban vesztette életét. Az iráni állami média szerint a támadásokban a család több más tagja, köztük Modzstaba felesége, édesanyja és fia is áldozatul esett. Donald Trump az ABC Newsnak adott interjújában leszögezte: bármely új iráni vezetőnek szüksége van az Egyesült Államok jóváhagyására.

„Ha ezt nem kapja meg, nem marad sokáig a helyén” – fogalmazott az elnök.

Mesés ingatlanvagyon

Modzstaba Hámenei eddig a háttérből irányító, befolyásos figuraként volt ismert. Egy Bloomberg-vizsgálat szerint fedőcégeken keresztül hatalmas, 100 millió dollárt meghaladó ingatlanvagyont halmozott fel többek között Dubajban, Frankfurtban és London luxusnegyedeiben.