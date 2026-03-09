2p

Külpolitika Iráni válság

Tesznek a bombákra: üzenet az ajatollah fiának megválasztása

mfor.hu

Hiába minden amerikai fenyegetés, támadás. Üzenetet küldött Irán az új választottal.

Bejelentették az ország nemrég megválasztott elsőszámú vezetőjét.Az iráni vezetés Modzstaba Hámeneit nevezte ki az Iszlám Köztársaság új legfőbb vallási és politikai vezetőjévé. A kinevezés azt jelzi, hogy a teheráni rezsim keményvonalas szárnya az amerikai és izraeli bombázások ellenére is kitart, és elzárkózik a reformoktól. Ironikus módon a hatalom családon belüli öröklődése kísértetiesen emlékeztet az 1979-es forradalommal megdöntött sah-rendszer monarchiájára.

A tisztséget apjától, Ali Hámeneitől veszi át, aki a közel-keleti háború kezdetén, egy légicsapásban vesztette életét. Az iráni állami média szerint a támadásokban a család több más tagja, köztük Modzstaba felesége, édesanyja és fia is áldozatul esett. Donald Trump az ABC Newsnak adott interjújában leszögezte: bármely új iráni vezetőnek szüksége van az Egyesült Államok jóváhagyására.

„Ha ezt nem kapja meg, nem marad sokáig a helyén” – fogalmazott az elnök.

Mesés ingatlanvagyon

Modzstaba Hámenei eddig a háttérből irányító, befolyásos figuraként volt ismert. Egy Bloomberg-vizsgálat szerint fedőcégeken keresztül hatalmas, 100 millió dollárt meghaladó ingatlanvagyont halmozott fel többek között Dubajban, Frankfurtban és London luxusnegyedeiben.

