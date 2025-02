Tetemre hívnák az Orbán-kormányt

„Korábban minden pert megnyertünk, amikor az európai bíróságokon a PiS-kormányzat ellenében képviseltünk egyedi ügyeket, mivel megsértették az Európai Unió szerződéseit. Ez a helyzet Orbánnal is, ő is veszít az európai bíróságokon. Sőt, kémkedtek az OLAF után, amely Tiborcz Istvánt ügyét vizsgálta” – tette hozzá Michal Wawrykiewicz.

Wawrykiewicz propagandahazugságnak tartja a magyar miniszterek kijelentéseit a lengyel jogállamiság rossz helyzetéről, és beszélt arról is, hogy kik húzhatnak hasznot abból, amit Orbán Viktor csinál. Szerinte arról van szó, hogy Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke megvédi a volt lengyel kormánypárt Jog és Igazságosság (PiS) pártban lévő kollégáit. Ennek semmi köze az Európai Unió jogához, inkább megsérti azt, megsérti az unió szerződéseit. Így az Orbán-kormány bűnözőknek ad segítséget, őket védi. A lengyel nép, a lengyel kormány változásra vár Magyarországon. Nem az a kérdés, hogy jó-e a viszony Magyarországgal, mert nem az. Ami a magyar és a lengyel embereket illeti, mi testvérek vagyunk a történelem során – mondta a lengyel politikus.

