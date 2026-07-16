Tizenkét év börtönre ítélték az olasz autópálya-üzemeltető volt vezetőjét a genovai hídomlás miatt

Az olasz autópálya-üzemeltető cég korábbi vezetőjét, mint első rendű vádlottat, 12 év börtönbüntetésre ítélték a genovai Morandi híd 2018. augusztusi összeomlása miatt, írja a BCC - a hírt a 444.hu szemlézi.

A tragédiában negyvenhárman haltak meg és tizenhat ember szenvedett súlyos sérüléseket, amikor a városon átvezető autópálya-híd az ünnepi szezon csúcspontján egy esőzésben leomlott, róla autók és teherautók zuhantak a földre.

Az ügyészek sokkal hosszabb börtönbüntetést kértek Giovanni Castelluccira, aki most is börtönben van: azt a hatéves szabadságvesztését tölti, amit egy azután szabtak ki rá, hogy 2013-ban egy autópálya-viaduktról egy busz a mélybe zuhant, negyven ember halálát okozva.

Egy másik magas rangú autópálya-tisztviselő, Michele Donferri Mitelli 11 év börtönbüntetést kapott. Az autópálya-üzemeltető korábbi második számú vezetőjét, Paolo Bertit öt és fél év börtönbüntetésre ítélték, hét évvel kevesebbet kapott, mint amennyit az ügyészek indítványoztak. A vádhatóság összesen 400 év börtönbüntetést kért az 57 vádlottra a karbantartás elmulasztása miatt.

A hidat fenntartó cég egyik menedzsere 2023-ban ismerte el, hogy már évekkel a tragédia előtt tudtak arról, hogy összeomolhat az építmény – írja a 444.hu.