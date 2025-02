Tizennégy év börtönt kértek a budapesti antifa támadások egyik vádlottjára

A vádlott és védője fellebbezést jelentett be a letartóztatást fenntartó végzés ellen. A bíróság március 6-ára tűzte ki az ügy tárgyalását.

A nyomozás adatai szerint a támadásoknál fennállt az életveszélyes sérülések lehetősége, a magyar férfi esetében a maradandó sérülés lehetősége is. Vagyis a vádlottaknak számolniuk kellett azzal, hogy súlyosabb sérüléseket okoznak, amelyek elmaradása csak a véletlennek köszönhető – ismertette az ügyész.

A párost egy szélsőjobboldaliak által tartott XI. kerületi koncert helyszínétől követték, a támadás következtében a férfi agyrázkódást, többszörös darabos arccsonttörést szenvedett. A nő is megsérült, és nála is fennállt a csonttörés veszélye.

Az ügyész a vádiratot ismertetve elmondta: a vádlott a németországi Lipcsében 2017-ben a társaival szélsőséges baloldali szervezetet hozott létre, amelynek tagjai elhatározták, hogy fizikai erőszakkal veszik fel az ideológiai harcot a fasizmus ellen. Rendszeres edzésekkel gyakorolták be a támadások menetét, illetve a darkneten tartották egymással a kapcsolatot, és tervezték az akciókat.

