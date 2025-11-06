Több ezer ukrán bányász rekedt a melyben az orosz rakétatámadás után

„FRISS: 2595 bányász rekedt a föld alatt, miután orosz rakétatámadás áramszünetet okozott Dnyipropetrovszk megyében.
A mentőalakulatok sürgősen dolgoznak az áramszolgáltatás helyreállításán, és a bennrekedtek kimentésén” – írja a Kyiv Post szűkszavú közleményében.
