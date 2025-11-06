1p
Külpolitika Áram, elektromos áram Oroszország Ukrajna

Több ezer ukrán bányász rekedt a melyben az orosz rakétatámadás után

mfor.hu

A Kyiv Post arról számol be, hogy az orosz csapás elvágta a bánya áramellátását.

„FRISS: 2595 bányász rekedt a föld alatt, miután orosz rakétatámadás áramszünetet okozott Dnyipropetrovszk megyében.

A mentőalakulatok sürgősen dolgoznak az áramszolgáltatás helyreállításán, és a bennrekedtek kimentésén” – írja a Kyiv Post szűkszavú közleményében.

