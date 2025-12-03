Több milliárd euró értékű fegyvercsomagot kaphat Ukrajna a NATO-főtitkár szerint

4,3 milliárd euró, azaz 1637 milliárd forint értékben vásárolhatnak amerikai fegyvereket Ukrajna számára európai országok és Kanada – mondta Mark Rutte NATO-főtitkár szerdán Brüsszelben. Az üzletet még idén megköthetik Washingtonnal.

Az Egyesült Államok vezetése jelentősen csökkentette az Ukrajnának nyújtott fegyvertámogatást az utóbbi hónapokban. Az Ukrajnát támogató országok vezetői ez után kezdtek el pénzt gyűjteni a fegyverekre: Németország, Lengyelország és Norvégia összesen 429 millió eurót, Hollandia 214 millió eurót tesz a közösbe. A NATO-nak ugyan nem tagjai, de Ausztrália és Új-Zéland vezetése is jelezte, hogy hozzájárulna a kezdeményezéshez – írja az Euronews. Rutte szerint a résztvevő országok a jövő év végéig akár havonta egymilliárd dollárt is össze tudnak gyűjteni Ukrajnának. A főtitkár szerint a következő évben 15 milliárd dollár értékű adománnyal kellene segíteni a háború sújtotta országot.

A francia elnökség azonban nem része az egyezménynek: Emmanuel Macron úgy gondolja, Ukrajnának inkább Európában gyártott fegyvereket kellene adni, mint hogy az amerikai fegyvergyárakat támogassák. A litván külügyminiszter, Kęstutis Budrys szerint azonban nem ez a jó irány, a terheket Franciaországnak, és a szintén elhatárolódó Olaszországnak is vállalnia kellene. Magyarország szintén kimarad ebből a kezdeményezésből.