Több mint 170 tonna segélyt küld közúton Iránba a Vöröskereszt

Megérkezett az első öt teherautónyi szállítmány abból a több mint 171 tonna segélyből, amelyet a Vöröskereszt közúton indított útnak az iráni Vörös Félhold Társaság számára – jelentette be a segélyszervezet kedden Genfben.

A szervezet közlése szerint a Jordániából indított 14 teherautó közel 25 ezer ember ellátására elegendő segélyt szállít. A szállítmány takarókat, víztároló kannákat, konyhai eszközöket, ponyvákat, tisztálkodási szereket, napelemes lámpákat, vödröket és matracokat tartalmaz. Az első öt teherautó hétfőn érkezett meg, a fennmaradó kilencet a hét későbbi részében adják át.

„Mivel az ország egész területén továbbra is sokan szorulnak segítségre, reméljük, hogy ez a szállítmány enyhülést hoz a konfliktus pusztító hatásait elszenvedő közösségeknek” – mondta Vincent Cassard, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) iráni delegációjának vezetője.

A Vöröskereszt közölte, hogy emellett 200 helyben beszerzett generátort és 100 motoros szivattyút is adományoztak az iráni szervezetnek. Az elkövetkező hetekben orvosi felszerelések és egyéb létfontosságú segélyek szállítására készülnek – tették hozzá.

A Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) által szervezett konvoj Törökországból orvosi segélyt és egyéb ellátmányt szállít. A török Vörös Félhold Társaság összesen 48 tonna segélyt küldött Iránba. Az iráni Vörös Félhold Társasághoz általában légi vagy tengeri úton érkeznek a segélyek, ez azonban jelenleg a háború miatt nem lehetséges.

(MTI)

Brüsszelből üzentek: remélik, elég ideje lesz Magyarországnak lehívni a forrásokat

