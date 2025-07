Több mint 60 drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg az éjjel

További 5 ember a Dnyipropetrovszk megye más településeit ért dróncsapásokban sebesült meg, lakóházakban, mezőgazdasági és infrastrukturális létesítményekben keletkeztek károk. Krivij Rih városát csütörtök reggel érte dróntámadás, a következmények felmérése még tart. A Zaporizzsja megyei katonai közigazgatás is robbanásokról számolt be a térségben.

Az orosz hadsereg több mint 60 csapásmérő, valamint megtévesztő drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen csütörtökre virradóra, az eddigi adatok szerint egy ember meghalt, tízen pedig megsebesültek a támadásban, a harci drónok 5 helyszínen célba találtak – jelentették katonai és helyhatósági forrásokból származó információk alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok – írja az MTI

