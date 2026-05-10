Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Több mint félmillió bevándorló várakozik Líbiában, hogy Európába jusson

Több mint félmillió migráns és menekült vár Líbiában arra, hogy Európába jusson – nyilatkozta vasárnap Tánosz Thanos Plevrisz migrációs ügyekért felelős miniszter a görög televíziónak.

Plevrisz az átjutásra várók számát 550 ezerre becsülte. Elmondta, hogy Athén együttműködik a Frontexszel, az Európai Unió külső határőrizeti ügynökségével, valamint a líbiai hatóságokkal az embercsempész bandák elleni küzdelemben, a hajók indulás előtti felderítése és a partról való indulások megakadályozása érdekében.

Vasárnap a görög parti őrség 125 migránst mentett ki két hajóról, amelyekre Kréta déli partjainál bukkantak a görög közszolgálati rádió szerint.

A térség nyugodt időjárási viszonyai miatt a parti őrség arra számít, hogy további hajók indultak el a líbiai partokról.

Az ENSZ menekültügyi ügynöksége, az UNHCR szerint tavaly mintegy 42 ezer migráns érte el tengeren a görög szigeteket, és lépett így be az Európai Unióba.

(MTI)

