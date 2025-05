Több mint három év után ismét tárgyalt egymással Ukrajna és Oroszország

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

„Egy ilyen találkozó mindenképpen szükséges, mind a kétoldalú orosz-amerikai kapcsolatok, mind pedig a nemzetközi ügyekről és a regionális problémákról, azon belül természetesen az ukrajnai válságról is folytatandó komoly, magas szintű megbeszélések szempontjából” – fogalmazott a Kreml szóvivője.

Az Interfax-Ukrajina hírügynökség jelentése szerint Umerov közölte továbbá, hogy felvetődött Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójának lehetősége is. A miniszter elmondta még, hogy az ukrán és az orosz delegáció nem vetette fel a területek feletti ellenőrzés kérdését a tárgyaláson.

„Más feltételeken is dolgozunk e cserével összefüggésben” - tette hozzá, majd pontosította, hogy az ukrán fél a csere lebonyolításán fog dolgozni, és csak ezután tájékoztatnak a további lépésekről.

A tárcavezető – aki részt vett a találkozón – a Jevropejszka Pravda hírportál beszámolója szerint három pontban foglalta össze az ukrán-orosz tárgyalások napirendjét. „Először is a tűzszünet, másodszor a humanitárius kérdéskör, beleértve a fogolycserét, és harmadszor egy potenciális találkozó a vezetők szintjén” – idézte a hírportál Umerovot az MTI szerint.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!