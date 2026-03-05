1p

Több robbanást jelentettek Dohából

A katari védelmi minisztérium szerint rakétatámadás érte az országot.

A Reuters jelentése szerint több robbanást lehetett hallani a katari fővárosban, Dohában csütörtökön, helyi idő szerint déli 12 óra körül.

A katari védelmi minisztérium tájékoztatása szerint rakétatámadás van folyamatban az ország ellen, a légvédelem aktív.

A Reutersnek a helyszínen lévő szemtanúk azt mondták ,füst száll fel a város nyugati szélén található lakónegyedből – errefelé található az Egyesült Államok legnagyobb térségbeli légibázisa, az Al Udeid támaszpont.

Kiverte Kijevben a biztosítékot a magyar kormány akciója

Megint behívatják a nagykövetségi ügyvivőt.

Donald Trump

Fontos ígéretet szeghetett meg Trump, már hívei is lázadoznak az iráni háború miatt

Az amerikai elnök iráni háborúját már republikánus véleményvezérek is kritizálják, mivel szembemegy Trump választási ígéreteivel, és a gyanú szerint főleg Izrael, nem pedig az Egyesült Államok érdekét szolgálja.

Milliók óvóhelyen , újabb iráni rakétaeső hullott Izraelre

Újabb háborús éjszakán vagyunk túl, itt vannak az elmúlt órák legfontosabb fejleményei.

A spanyol miniszterelnök határozottan kiállt Donald Trumppal szemben

Az amerikai elnök kereskedelmi embargós fenyegetését határozottan visszautasította Pedro Sánchez, és ismételten aláhúzta háborúellenességét és kritizálta a „nemzetközi jog összeomlását”.

Szijjártó Péter Moszkvában kér biztosítékot

A magyar külgazdasági és külügyminiszter élő Facebook adásban jelentkezett be az orosz fővárosból.

Trump, Netanjahu

Félelmetes precedenst teremthet Trump és Netanjahu iráni háborúja

Az önkényes katonai beavatkozás nagyon rossz példát szolgáltat a nemzetközi jogrendre nézve.

Az amerikai-kurd együttműködésnek már vannak hagyományai Irakban

Kész az amerikai mesterterv szárazföldi csapatok Iránba küldésére

Nem amerikai katonákról van szó, Irán egyik népes nemzetiségét szeretnék fegyveres felkelésre késztetni a titkosszolgálat vezetésével.

Ennyi áldozatról tudunk a terjedő amerikai-iráni háborúban

Az Egyesült Államok és Izrael szombat reggel intézett támadást a közel-keleti ország ellen. A fegyveres konfliktus tovább terjedt a régióban, mikor a háború negyedik napjába léptünk,

Szijjártó Péter segítséget ígért az Emírségekben rekedt több ezer magyarnak

A külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy a helyzet továbbra is durva, Irán folyamatosan csapásokat mér az arab országokra, folyamatosan támadja őket drónokkal, ballisztikus rakétákkal és cirkálórakétákkal, ezért a légterek többsége továbbra is zárva tart.

Donald Trump az amerikai–spanyol kereskedelem leállításával fenyeget

Donald Trump amerikai elnök kedden azzal fenyegette meg Spanyolországot, hogy teljes amerikai kereskedelmi embargót vezet be ellene, miután az európai uniós és NATO-szövetséges ország nem engedélyezte, hogy az amerikai hadsereg bázisait Irán elleni csapásokhoz kapcsolódó műveletekre használja.

