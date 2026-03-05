Több robbanást jelentettek Dohából

A Reuters jelentése szerint több robbanást lehetett hallani a katari fővárosban, Dohában csütörtökön, helyi idő szerint déli 12 óra körül.

A katari védelmi minisztérium tájékoztatása szerint rakétatámadás van folyamatban az ország ellen, a légvédelem aktív.

Visual confirmation of an Impact in Al Udeid air base in Doha, Qatar.pic.twitter.com/UMTSdm9AVG — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) March 5, 2026

A Reutersnek a helyszínen lévő szemtanúk azt mondták ,füst száll fel a város nyugati szélén található lakónegyedből – errefelé található az Egyesült Államok legnagyobb térségbeli légibázisa, az Al Udeid támaszpont.