Több száz magyar állampolgártól vonta meg a menekültstátuszt Németország

568 magyar állampolgárt, köztük ukrán-magyar kettős állampolgárokat azonosítottak a német hatóságok, akik menekültként akarta regisztrálni a bevándorlási hivatalban – írja a Die Welt. A magyar állampolgárok azonban nem jogosultak a teljeskörű szociális ellátással járó ideiglenes védelemre, amelyet az ukrán állampolgárok kapnak.

A cikkben az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatója, Balogh Péter is megszólalt, aki szerint az érintettek közül sokan Kárpátaljáról származnak. Sokan közülük roma származásúak, akik a háború előtt Ukrajnában éltek kettős állampolgárként. „Néhányan Magyarországra költöztek és ott is diszkriminációt tapasztaltak, mások Nyugat-Európába vándoroltak, barátságosabb fogadtatásban reménykedve” –mondta a kutató.

Az Index azt írja, 2023 ősze óta a német belügyminisztérium felkérte a tartományokat, hogy jelentsenek minden olyan esetet a Migrációs és Menekültütgyi Hivatalnak, ahol ukránoknak esetleg magyar állampolgárságuk is van. Miután a magyar állampolgárság igazolódik, az érintetteknek el kell hagyniuk Németországot – kivéve, ha munkával rendelkeznek vagy saját maguk tudják fedezni megélhetésüket. A távozás kikényszerítése azonban a gyakorlatban nehezen ellenőrizhető.