Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Több száz orosz és ukrán fogoly szabadult ki

Elfoglalta az orosz hadsereg Filaja települést az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében – közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.

A Vesztyi FM hírrádió összesítése szerint ez a hatodik község a régióban, amely orosz ellenőrzés alá került.

Eközben Oroszország és Ukrajna vasárnap újabb fogolycserét hajtott végre, ismét az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével. Ezúttal mindkét oldalról 146 katona térhetett haza, és Ukrajnából elengedték a kurszki régió hat fogva tartott lakosát is.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Vasárnapra virradóra több energetikai létesítmény, köztük a kurszki atomerőmű ellen is indítottak támadást. Az utóbbi létesítmény területén és az orosz tengeri üzemanyagexportban fontos szerepet betöltő, Leningád megyei Uszty Lugában tűz keletkezett, amelyet eloltottak. A kikötőbe a lángok elfojtásához egy 183 tonna vizet és 5 tonna habot szállító tűzoltóvonatot vezényeltek. A tűz az üzemanyagtartályokra nem terjedt ki.

