Több szinten is próbálják meggyőzni a magyar kormányt az EU-s vétóról

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője sajtótájékoztatót tartott azután, hogy nem sikerült megállapodnia a külügyminisztereknek az Oroszország elleni 20. szankciós csomagról az invázió keddi évfordulója előtt. Kallas úgy fogalmazott, hogy az EU továbbra is tárgyal a magyar és a szlovák tisztviselőkkel „különböző szinteken”, hogy előrelépést érjen el a csomag ügyében. Ezt úgy értékelte, hogy a helyzet nem könnyű, de a munka folytatódik.

Arra a kérdésre, hogy a magyar kormány döntése, azaz a szankciós csomag és a hitel blokkolása összefügg-e az áprilisi parlamenti választások előtti kampánnyal, Kallas úgy fogalmazott: meglepi Magyarország álláspontja, tekintettel az ország saját történelmi tapasztalataira az orosz imperialista törekvésekkel kapcsolatban. „Nagyon nehéz elhinnem, hogy ez bármiféle pluszpontot hozna a választásokon” – tette hozzá.

Arra is utalt, hogy ha az EU a magyar ellenállás miatt nem tud előrelépni a 90 milliárd eurós ukrajnai hitel ügyében, akkor ismét megfontolhatja az Oroszországhoz köthető befagyasztott vagyon felhasználását. A Guardian cikke szerint a lépés előnye az lenne, hogy nem igényelne egyhangú döntést, ugyanakkor rendkívül vitatott lenne, mivel több ország – köztük Belgium is – ellenzi a megoldást.