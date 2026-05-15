Többszáz hadifoglyot cserélt Ukrajna és Oroszország

„Jelenleg az orosz katonák a Fehérorosz Köztársaság területén tartózkodnak, ahol megkapják a szükséges pszichológiai és orvosi segítséget” – áll a tájékoztatásban. A fogságból visszatért összes orosz katonát Oroszországba szállítják, ahol a védelmi minisztérium egészségügyi intézményeiben kezelésben és rehabilitációban részesülnek. A beszámolóból az is kiderült, hogy az ukrán fogságból szabadult orosz katonák ügyében az „Egyesült Arab Emírségek humanitárius jellegű közvetítői segítséget nyújtott”.

Donald Trump amerikai elnök május 8-án jelentette be, hogy megállapodás született egy másnap kezdődő három napos tűzszünetről Ukrajna és Oroszország között, valamint fogolycseréről, amelyben mindkét ország ezer-ezer foglyot adna át egymásnak. Vlagyimir Putyin orosz elnök viszont azt állította, hogy Kijev semmilyen javaslatot sem tett a fogolycserére vonatkozóan.

Május 9-én Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója közölte, hogy az orosz és ukrán illetékes szervek aktívan dolgoznak a kicserélendő hadifoglyok listáin, és ha megegyezés születik, megkezdődik az átadás. Két nappal később Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna átadta az Egyesült Államoknak az ukrán foglyok listáit az Oroszországgal történő cserére.

„Az ukrán tárgyalóküldöttség már régen átadta Oroszországnak az amerikai elnök kezdeményezte fogolycserére vonatkozó listákat, de Moszkva akadályozza a folyamatot, miközben ezért Ukrajnát hibáztatja” – mondta Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa egy szerdai tévéműsorban. Az ombudsman hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a csere folyamata nem állt le, de akadályok lassítják annak megvalósulását.

Videó a hazatérő ukrán katonákról.

