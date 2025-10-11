Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika Nagy-Britannia

Tony Blair még kormányfőként fogadta Jeffrey Epsteint, a hírhedt szexuális bűnözőt

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Tony Blair miniszterelnökként találkozott Jeffrey Epsteinnel, még 2002-ben.

Az 1997 és 2007 között az Egyesült Királyság miniszterelnöki posztját betöltő, munkáspárti Tony Blair még a hivatali ideje alatt találkozott a hírhedt, szexuális bűncselekmények miatt elítélt Jeffrey Epsteinnel a Downing Streeten, 2002. május 14-én. A találkozót Peter Mandelson ajánlotta Blair figyelmébe, méghozzá a miniszterelnök kabinetfőnökén, Jonathan Powellen keresztül, aki csak továbbította a kérést a kormányfő felé. 

Mandelson 2024. szeptemberéig volt az Egyesült Királyság amerikai nagykövete. Azután menesztették pozíciójából, hogy új információk kerültek elő a szexuális bűncselekményekért elítélt Epsteinhez fűződő kapcsolatáról – írja a Guardian, a brit Nemzeti Archívum frissen nyilvánosságra hozott iratai alapján.

Az elítélt szexuális bűnöző, 2019-ben elhunyt Jeffrey Epstein 2002-ben járt a brit miniszterelnöknél
Az elítélt szexuális bűnöző, 2019-ben elhunyt Jeffrey Epstein 2002-ben járt a brit miniszterelnöknél
Fotó: Pixabay

Az ajánlás idején Mandelson már csak egyszerű munkáspárti képviselő volt, de továbbra is Blair bizalmas szövetségesének számított. Egy évvel korábban már másodszor is lemondott kormányzati tisztségéről egy botrány miatt. Egy Epsteinről írt e-mailben „biztonságosnak” és „barátnak” nevezte őt, mielőtt a találkozót megszervezték.

Jonathan Powell ma Keir Starmer nemzetbiztonsági tanácsadója. A 2002-es, nyilvánosságra került ügyben Tony Blair szóvivője nyilatkozott, aki azt mondta:

A találkozó még jóval az előtt történt, hogy Epstein bűntettei ismertté váltak volna.

A találkozóról a nemzeti levéltárból származó dokumentumok tanúskodnak, amelyeket a BBC-nek adtak ki. Ebben szerepel az is, hogy Matthew Rycroft magas rangú köztisztviselő egy feljegyzésében Epsteint Mandelson és az akkori amerikai elnök, Bill Clinton barátjaként említi.

Így ajánlgatta Epsteint Mandelson

A BBC által megszerzett e-mailek szerint Mandelson egy héttel a találkozó előtt ezt írta Powellnek:

„Emlékszel, amikor Clinton találkozott TB-vel (Tony Blairrel), és mondta, hogy be szeretné mutatni az utazó barátját, Jeffrey Epsteint? Ez akkor meghiúsult – TB azt mondta, nem tudja pontosan, miért. Szerintem TB érdeklődne Jeffrey iránt, aki az én barátom is, mert Jeffrey egy aktív vállalkozó, és jól rálát a világpiacokra és valutákra. Fiatal és energikus. Biztonságos (bármit is jelentsen ez), és Clinton mostanában sokat utazik vele.”

Mandelson így folytatta:

„Megemlítettem TB-nek, hogy Jeffrey jövő héten Londonban lesz, és azt mondta, szeretne találkozni vele. Meggyőződtem róla Jeffreytől, hogy rugalmas – keddtől bármikor tudna jönni, hogy illeszkedjen a naptárhoz –, de természetesen viszonylag gyorsan tudnia kellene, hogy ennek megfelelően át tudja szervezni a programját. Tudnál jelezni?”

Az Epstein-ügy

Jeffrey Epstein amerikai üzletember és elítélt szexuális bűnöző volt, akinek ügye hatalmas nemzetközi botrányt kavart.

Pályája során milliárdosoknak, politikusoknak kezelte a vagyonát, kapcsolatban állt több befolyásos személlyel, köztük Donald Trumppal a '80-es, '90-es években, Bill Clintonnal és a brit András herceggel.

Epstein-t 2008-ban kiskorúak szexuális kizsákmányolása miatt elítélték, de csak 13 hónapot töltött börtönben tölteni, részben házi őrizetben. Ezt nagyon sokan felháborítóan csekély büntetésnek ítélték akkor.

2019-ben újra letartóztatták, ezúttal kiterjedt szexuális emberkereskedelem és kiskorúak prostitúcióra kényszerítése miatt. Még ugyanezen év augusztusában holtan találták a börtöncellájában.

Később Epstein közeli munkatársát, Ghislaine Maxwellt is bűnösnek találtaták több rendbeli emberkereskedelemben és szexuális bűncselekményben.

