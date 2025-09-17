Törölheti az Izraelnek járó vámkedvezményeket az EU Netanjahu politikája miatt

A Euronewsnak adott interjúban Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője megerősítette azt a stratégiát, miszerint Brüsszel felfüggeszti az Izrael-EU Társulási Megállapodásban szereplő kereskedelmi vonatkozású rendelkezéseket.

Mint Kallas emlékeztetett, 2024-ben az Izrael és az EU közötti kereskedelem 42,6 milliárd eurót tett ki, és ennek 37 százaléka élvezett „kedvezményes elbánást” (ezzel a vámkedvezményre utalt). „Tehát jelentős összegről van szó”, emelte ki, ez az uniós lépés nagy költséget jelentene Izraelnek.

Kallas közösségi oldalán azt is közölte, hogy Izrael gázai szárazföldi offenzívája „még kétségbeejtőbbé” teszi a helyzetet, és több halált, pusztítást és kitelepítést fog okozni. Szerinte a kereskedelmi kedvezmények felfüggesztése, valamint szankciók bevezetése a szélsőséges izraeli miniszterek és az erőszakos ciszjordániai telepesek ellen „világos jelzés” lenne arra, hogy az EU a háború befejezését követeli.



Az Európai Bizottság szerdán várhatóan formálisan elfogadja a fenti javaslatokat.

A teljes cikket laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán olvashatják.