Külpolitika Japán

Történelmet írt a japán miniszterelnöknő

Óriási győzelmet aratott.

Sanae Takaicsi japán miniszterelnök koalíciója vasárnap történelmi választási győzelmet aratott, megnyitva az utat az ígért adócsökkentések előtt, valamint a Kína ellensúlyozását célzó katonai kiadások növelése előtt – írja a Reuters.

A konzervatív Takaicsi, Japán első női kormányfője, akit elmondása szerint a brit „Vaslady”, Margaret Thatcher inspirált, 316 mandátumot szerzett a 465 fős alsóházban a Liberális Demokrata Párt számára, ami a párt valaha volt legjobb eredménye.

Koalíciós partnerével, a Japán Innovációs Párttal (Ishin) együtt Takaicsi összesen 352 mandátummal, vagyis kétharmados többséggel rendelkezik. Ez jelentősen megkönnyíti törvényhozási programjának végrehajtását, mivel lehetővé teszi a felsőház megkerülését, ahol nincs meg a szükséges többség a tervek megvalósításához.

Az ungvári járásból származott.

Továbbra is harcok dúlnak Pokrovszkban.

