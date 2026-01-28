2p
Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Történelmi csapást jelent Oroszországnak és Ukrajnának is a háború

Elképesztő veszteségeket szenvedhettek el.

Egy friss tanulmány szerint az orosz-ukrán háború közel négy éve alatt az elesett, megsebesült vagy eltűnt katonák száma már idén tavasszal elérheti a kétmilliót – írja a Guardian.

A washingtoni székhelyű Center for Strategic and International Studies (CSIS) jelentése szerint Oroszország eddig mintegy 1,2 millió veszteséget szenvedhetett el (a CSIS ide számolja a sebesülteket és az eltűnt katonákat is), ezen belül akár 325 ezer halálos áldozattal, míg közel 600 ezer ukrán katona eshetett el, sebesülhetett meg vagy tűnhetett el.

Az orosz invázió kezdete óta egyik fél sem hozott nyilvánosságra átfogó veszteségi adatokat: a veszteségek mértékét mindkét oldalon szigorúan őrzött államtitokként kezelik.

A Kreml szerdán „nem hitelesnek” minősítette a CSIS jelentését, hangsúlyozva, hogy kizárólag az orosz védelmi minisztérium jogosult hivatalos adatokat közölni az orosz veszteségekről. A CSIS becslései nyugati és ukrán tisztviselőkkel folytatott interjúkon, valamint az orosz Mediazona független portál és a BBC orosz szolgálata által gyűjtött adatokon alapulnak.

Történelmi léptékű veszteségek

Történelmi összevetésben a veszteségek rendkívüliek. Az agytröszt szerint az ukrajnai orosz harctéri halálozások száma több mint tizenhétszerese a Szovjetunió 1980-as évekbeli afganisztáni veszteségeinek, tizenegyszerese az első és második csecsen háborúban elszenvedett veszteségeknek, és több mint ötszöröse minden, a második világháború óta vívott orosz és szovjet háború összesített veszteségének.

A jelentés szerint az orosz veszteségek nagyjából 2,5:1 vagy 2:1 arányban haladják meg az ukránokat. Ugyanakkor az adatok Ukrajna számára is rendkívül súlyos képet festenek: az ország lakossága jóval kisebb, így a veszteségek ellensúlyozására és az utánpótlás mozgósítására is sokkal korlátozottabb a képessége.

