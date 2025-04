„Történelmi jelentőségűvé válhat” – ezt mondta Zelenszkij a Trumppal történő egyeztetésről

A Fehér Ház értékelése után Zelenszkij is megszólalt. A hvg.hu szerint az X-en a következő üzenettel jelentkezett : „Az embereink életének védelme. Teljes és feltétel nélküli tűzszünet. Megbízható és tartós béke, amely megakadályozza egy újabb háború kitörését” – írta az ukrán elnök, hozzátéve, hogy ez egy „nagyon szimbolikus találkozó” volt, amely történelmi jelentőségűvé válhat, ha végrehajtják, amit megbeszéltek.

A két vezető között egészen biztosan szóba kerül az USA és Európa eltérő békejavaslata, melyekben a fő különbségek a területi kérdések megoldásának sorrendjében, az Oroszországgal szembeni szankciók feloldásában, a biztonsági garanciákban és az ukrán hadsereg méretében vannak. A megbeszélés Volodimir Zelenszkijnek különösen fontos lehet azután, hogy Trump egyre nyíltabban ajánlja fel Oroszországnak, hogy megtarthatja a 2014-ben elfoglalt Krímet, sőt, különmegbízottja, Steve Witkoff nyilatkozatai alapján akár a 2022 februárjában indított teljes értékű háború alatt elfoglalt területeket is. Ezt azonban Ukrajna nem igazán szeretné.

Ferenc pápa temetése előtt Donald Trump találkozott Volodimir Zelenszkijjel, írta meg a Telex a New York Times híre alapján. A Fehér Ház szóvivője szerint az amerikai és az ukrán elnök gyümölcsöző megbeszélést folytatott, egy tisztségviselő szerint pedig abban is megállapodtak, hogy a szertartás után további megbeszéléseket folytatnak. A Szent Péter téren összegyűltek megtapsolták az ukrán vezetőt, amikor megjelent.

