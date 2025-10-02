Történelmi leállás után tömeges elbocsátásokba kezd az amerikai kormány

Két napon belül megkezdődnek az amerikai szövetségi alkalmazottak tömeges elbocsátásai, közölte a Fehér Ház. Hét év után először állt le a kormányzat az Egyesült Államokban, miután a szenátus nem tudta megszavazni a költségvetés tervezetét. A törvényhozók egymást okolják, kevés jel utal arra, hogy akár a republikánusok, akár a demokraták hajlandóak lennének kompromisszumot kötni a másikkal – írja a Telex a BBC alapján.

A jelenlegi éves szövetségi költségvetés 2025. szeptember 30-án lejárt, a 2026-os pénzügyi évre vonatkozó költségvetés október 1-én indult volna, azonban a patthelyzetbe került szenátus nem tudta elfogadni a két egymással versengő költségvetési tervet. A szenátus berekesztette az ülést, így lehet attól tartani, hogy a leállás el fog húzódni, ez pedig több százezer munkahelyet is veszélyeztethet, miközben milliárdos károkat okoz az amerikai gazdaságnak a kiesett termelés miatt.

Szerda délután J. D. Vance alelnök a demokratákat vádolta azzal, hogy „politikai játszmát űznek”, ez vezetett a leálláshoz. Karoline Leavitt sajtótitkár arról beszélt, hogy két napon belül megkezdődnek a tömeges elbocsátások, „néha meg kell tenned olyan dolgokat, amiket nem akarsz” – mondta erre. „A demokraták hoztak minket ilyen helyzetbe”, tette hozzá a sajtótitkár.

A demokraták szerint a republikánusok fenyegetőztek velük, hogy fogadják el a költségvetési tervet, de ők azért nem akarták, mert állításuk szerint az nem tért ki az alacsonyabb jövedelmű amerikaiak egészségügyi ellátásának megmentésére. Mindkét oldal sikertelennek nevezte a másikkal folytatott tárgyalásokat. A republikánusok erre azt mondták, hogy most nem az egészségügyi ellátások jelentik a prioritást, hanem a kormányzat újraindítása.

A létfontosságú munkavállalók, a határőrök vagy a katonaság jelenleg fizetés nélkül dolgoznak, a nem létfontosságú kormányzati alkalmazottakat pedig fizetés nélküli szabadságra küldték. A múltban az amerikai költségvetés hasonló leállásakor ezeket a dolgozókat utólag fizették ki, amint újra beindult a gazdaság.

Hasonló költségvetési leállásra utoljára 2018-ban volt példa, 1981 óta pedig a mostani a 15. alkalom. Az elemzők arra számítanak, hogy ez a leállás nagyobb lesz, mint a hét évvel ezelőtti. „Legyünk őszinték, ha ez az ügy elhúzódik, akkor kénytelenek leszünk embereket elbocsátani” – mondta Vance a sajtótájékoztatón. Pénteken várhatóan újabb szavazást kísérel majd meg a szenátus – írta a Telex a BBC alapján.