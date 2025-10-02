Történelmi leállás után tömeges elbocsátásokba kezd az amerikai kormány

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Két napon belül megkezdődnek az amerikai szövetségi alkalmazottak tömeges elbocsátásai, közölte a Fehér Ház. Hét év után először állt le a kormányzat az Egyesült Államokban, miután a szenátus nem tudta megszavazni a költségvetés tervezetét. A törvényhozók egymást okolják, kevés jel utal arra, hogy akár a republikánusok, akár a demokraták hajlandóak lennének kompromisszumot kötni a másikkal – írja a Telex a BBC alapján.

A jelenlegi éves szövetségi költségvetés 2025. szeptember 30-án lejárt, a 2026-os pénzügyi évre vonatkozó költségvetés október 1-én indult volna, azonban a patthelyzetbe került szenátus nem tudta elfogadni a két egymással versengő költségvetési tervet. A szenátus berekesztette az ülést, így lehet attól tartani, hogy a leállás el fog húzódni, ez pedig több százezer munkahelyet is veszélyeztethet, miközben milliárdos károkat okoz az amerikai gazdaságnak a kiesett termelés miatt.

Szerda délután J. D. Vance alelnök a demokratákat vádolta azzal, hogy „politikai játszmát űznek”, ez vezetett a leálláshoz. Karoline Leavitt sajtótitkár arról beszélt, hogy két napon belül megkezdődnek a tömeges elbocsátások, „néha meg kell tenned olyan dolgokat, amiket nem akarsz” – mondta erre. „A demokraták hoztak minket ilyen helyzetbe”, tette hozzá a sajtótitkár.

A demokraták szerint a republikánusok fenyegetőztek velük, hogy fogadják el a költségvetési tervet, de ők azért nem akarták, mert állításuk szerint az nem tért ki az alacsonyabb jövedelmű amerikaiak egészségügyi ellátásának megmentésére. Mindkét oldal sikertelennek nevezte a másikkal folytatott tárgyalásokat. A republikánusok erre azt mondták, hogy most nem az egészségügyi ellátások jelentik a prioritást, hanem a kormányzat újraindítása.

A létfontosságú munkavállalók, a határőrök vagy a katonaság jelenleg fizetés nélkül dolgoznak, a nem létfontosságú kormányzati alkalmazottakat pedig fizetés nélküli szabadságra küldték. A múltban az amerikai költségvetés hasonló leállásakor ezeket a dolgozókat utólag fizették ki, amint újra beindult a gazdaság.

Hasonló költségvetési leállásra utoljára 2018-ban volt példa, 1981 óta pedig a mostani a 15. alkalom. Az elemzők arra számítanak, hogy ez a leállás nagyobb lesz, mint a hét évvel ezelőtti. „Legyünk őszinték, ha ez az ügy elhúzódik, akkor kénytelenek leszünk embereket elbocsátani” – mondta Vance a sajtótájékoztatón. Pénteken várhatóan újabb szavazást kísérel majd meg a szenátus – írta a Telex a BBC alapján.

