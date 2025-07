Történelmi pillanat: itt a megállapodás az Egyesült Államok és az Európai Unió között

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Trump a tárgyalások után azt mondta, hogy a megállapodás „nagyszerű lesz az autóipar számára”, és jelentős hatást gyakorol majd a mezőgazdaságra is. Hozzátette, hogy „három vagy négy másik országgal” is tervezi hasonló egyezmények megkötését, amelyek várhatóan szintén tartalmazni fognak valamiféle vámtarifát. Az EU és az Egyesült Államok a világ legnagyobb kereskedelmi partnerei közé tartoznak. 2024-ben az árukereskedelem értéke 975,9 milliárd dollár volt. Tavaly az Egyesült Államok 606 milliárd dollár értékben importált árukat az EU-ból, míg az export 370 milliárd dollárt tett ki, ami tartós kereskedelmi hiányt eredményezett.

Az Egyesült Államok és az Európai Unió megállapodást kötött a kereskedelmi viták rendezéséről – jelentette be Donald Trump amerikai elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vasárnap a skóciai Turnberryben tartott találkozójuk után, számolt be a BBC .

