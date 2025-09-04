Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Külpolitika Donald Trump Vlagyimir Putyin Orosz-ukrán konfliktus

„Történni fognak dolgok” – homályos fenyegetést küldött Moszkvának Trump

mfor.hu

Putyin érteni fog ebből vajon?

Donald Trump szerint Vlagyimir Putyin ismeri véleményét az ukrajnai háborúval kapcsolatban, így az orosz elnök annak ismeretében hozza majd meg döntését a továbbiakról – az amerikai elnök erről szerdán beszélt a Fehér Házban a Karol Nawrocki lengyel államfővel tartott megbeszélésének nyilvános részén.

Az amerikai elnök arra a kérdésre válaszolva, hogy mi lenne az üzenete az orosz államfőnek úgy fogalmazott:

„nincs üzenetem Putyin elnöknek, tudja hol állok, és így hoz majd döntést”. „Bármi is legyen a döntése, vagy elégedettek leszünk majd vele, vagy nem, és, amennyiben nem vagyunk elégedettek, történni fognak dolgok”

- jegyezte meg Donald Trump konkrétumok említése nélkül. Egyben utalt arra, hogy hamarosan telefonon egyeztethet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Az elnöki dolgozószobában tartott eseményen Donald Trump visszautasította egy lengyel újságíró kérdését, ami arra vonatkozott, hogy eddig nem hozott nyomásgyakorló intézkedést Oroszországgal szemben. Válaszként rámutatott, hogy az Indiára – az orosz kőolaj vásárlása miatt – kirótt másodlagos szankciók Oroszországnak „több száz milliárd dolláros” veszteséget okoznak. „Ezt nevezi nem cselekvésnek?” – reagált az amerikai elnök kilátásba helyezve további intézkedéseket is, amelyeket második és harmadik fázisú lépéseknek nevezett.

Az amerikai elnök a Pekingben a második világháború ázsiai lezárásának alkalmából tartott kínai, orosz, észak-koreai ünnepséggel, illetve az előtte tartott kínai, orosz, indiai találkozóval kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy „nagyon jók” a kapcsolatai Kína, India és Oroszország vezetőivel, a következő egy, vagy két hétben pedig kiderül az is, hogy „mennyire jók”.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szijjártó Péter feladta a labdát lengyel kollégájának – le is csapták

Szijjártó Péter feladta a labdát lengyel kollégájának – le is csapták

Pekingi fotót osztott meg Radoslaw Sikorski.

Európai Parlament, Brüsszel

Csak a valóban demokratikus tagországoknak adna uniós pénzt az EU-polgárok többsége

A magyarok háromnegyede úgy véli, hogy előnyünkre vált az uniós tagság az Eurobarometer friss felmérése szerint. Az uniós polgárok 85 százaléka pedig csak azoknak a tagországoknak juttatna uniós pénzt, amelyek tiszteletben tartják a jogállamiságot és a demokratikus elveket.

pekingi parádé

Pekingi parádé: az első sorban Putyin és Kim Dzsongun, hátul Szijjártó Péter

A győzelem napi díszszemlén jelen volt többek között az orosz elnök, az észak-koreai diktátor, a szerb elnök, a szlovák kormányfő és Szijjártó Péter. 

Beelőzi lengyel barátja Orbán Viktort Donald Trumpnál

Beelőzi lengyel barátja Orbán Viktort Donald Trumpnál

A frissen megválasztott Karol Nawrocki szerdán teszi tiszteletét a Fehér Házban.

Nagyon is él Trump, fontos bejelentést tett

Nagyon is él Trump, fontos bejelentést tett

Az amerikai űrerők központja az alabamai Huntsville-be költözik, amitől az amerikai elnök több milliárd dollárnyi befektetést és az Egyesült Államok űrben való dominanciáját reméli.

Vlagyimir Putyin engedékeny oldalát mutatta

Vlagyimir Putyin az engedékeny oldalát mutatta

Az orosz elnök kedden arról beszélt, hogy országa soha nem ellenezte Ukrajna esetleges európai uniós tagságát, és tagadta, hogy Európa megtámadására készülne.

Szijjártó Péter Putyin és Kim Dzsongun mellett parádézhat Pekingben

Szijjártó Péter Putyin és Kim Dzsongun mellett parádézhat Pekingben

A külügyminiszter nem akar blokkosodást.

Afganisztán: közelíti az ezret a földrengés áldozatainak száma

Afganisztán: közelíti az ezret a földrengés áldozatainak száma

A talibán nemzetközi segítséget kér.

Tagadnak az oroszok: nem ők zavarták meg von der Leyen gépét?

Tagadnak az oroszok: nem ők zavarták meg von der Leyen gépét?

GPS-zavarás érte az EB-elnök gépét.

Meglepő adat érkezett az ukrajnai orosz előretörésről

Meglepő adat érkezett az ukrajnai orosz előretörésről

Nem is olyan nagy a baj.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (x)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168