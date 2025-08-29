2p
Külpolitika Szijjártó Péter Volodimir Zelenszkij Ukrajna

Tovább durvul az ukrán-magyar viszony, Zelenszkijnek is kezd elege lenni

mfor.hu

A magyar drónparancsnok kitiltása kicsapta a biztosítékot.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felháborítónak nevezte csütörtökön azt, hogy a magyar kormány megtiltotta a belépést Magyarországra annak az ukrán parancsnoknak, akinek alakulata felelős a Barátság kőolajvezeték elleni támadásért.

Az ukrán államfő a Facebookon tett bejegyzésében hozzátette: utasította a külügyminisztériumot, „hogy tisztázza az összes tényt és ennek megfelelően reagáljon”. „Ha Magyarország valóban megtiltotta a belépést Magyarországra és az egész schengeni övezetbe egy katonai parancsnoknak, aki magyar nemzetiségű ukrán állampolgár, az csak felháborodást válthat ki” – hangsúlyozta.

Zelenszkij megállapította, hogy Magyarország továbbra sem reagált a Kijevet ért nagyszabású éjszakai orosz légitámadásra, amelynek számos halálos áldozata és sérültje lett. Kiemelte, hogy a magyar fél

„megpróbálja a feketét fehérnek beállítani, és Ukrajnára hárítani a felelősséget a háborúért”.

„Mi Ukrajnában minden, a külvilág részéről érkező tűzszüneti és valódi diplomáciai javaslatot pozitívan fogadtunk, és az egyetlen, aki elutasította ezeket, Oroszország volt. Sajnos Magyarország részéről mindezidáig nem volt megfelelő reakció Oroszország e téren tanúsított viselkedésére, és még együttérzést sem tapasztalunk tőle áldozataink iránt. Mindezek mellett nap mint nap újabb vádak hangzanak el Magyarországról Ukrajnával szemben. A magyar tisztségviselők odáig jutottak, hogy megpróbálják diszkriminálni az ukrajnai magyar közösség képviselőit, amiért részt vesznek államunk és polgáraink védelmében” – szögezte le az ukrán elnök.

Az ukrán külügyminisztérium az üggyel kapcsolatban csütörtökön bekérette Magyarország kijevi nagykövetét – közölte Andrij Szibiha külügyminiszter az X-en. Hozzátette, hogy tiltakozó jegyzéket adtak át neki

„válaszul Magyarország diszkriminációjára, amelyet az ukrajnai magyar kisebbséggel szemben tanúsít, különösen országunk egy védője esetében, aki magyar nemzetiségű, és akinek megtiltották a belépést ősei országába”.

„Felszólítjuk Magyarországot, hogy a jövőben tartózkodjon a barátságtalan lépésektől, és ehelyett folytasson konstruktív párbeszédet, amelyre Ukrajna továbbra is készen áll” – írta bejegyzésében Szibiha.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Orosz bombák záporoztak Kijevre, egy gyerek is meghalt

Orosz bombák záporoztak Kijevre, egy gyerek is meghalt

Összeomlott egy ötemeletes épület.

Szijjártó Péter rendkívüli kormányzati döntést jelentett be Ukrajnáról

Mindenkinek számítania kell a következményekkel.

Nem akárki érkezik Magyarországra

Nem akárki érkezik Magyarországra

A volt német kancellár Budapestre jön.

Szijjártó Péter beleszállt az osztrák elnökbe – kemény kritikát kapott a magyar kormány

Szijjártó Péter beleszállt az osztrák elnökbe – kemény kritikát kapott a magyar kormány

Egy keddi fórumon kritizálta Magyarországot az államfő. 

Hatalmas változás jön az ukrán-magyar határon is

Hatalmas változás jön az ukrán-magyar határon is

Lazított az ukrán kormány, olyanok is átléphetik a határt, akik eddig nem.

Nem akármit ajánlottak Putyinnak – így vennék rá a békére?

Nem akármit ajánlottak Putyinnak – így vennék rá a békére?

Gazdasági mézesmadzag az orosz elnök előtt. 

Városnyi embert rúgtak ki a német autóipari cégek

Városnyi embert rúgtak ki a német autóipari cégek

Egy év alatt 7 százalékkal kevesebben lettek a német autóiparban dolgozók. Az ország iparának más ágazataiban is vannak leépítések, de közel sem ekkora mértékben.

Ennyi volt a deal: Trump már újabb vámokkal fenyegeti az EU-t

Ennyi volt a deal: Trump már újabb vámokkal fenyegeti az EU-t

A techóriásokat érintő uniós szabályozásokra utalgatott sértődött hangvételű bejegyzésében az amerikai elnök.

Trump továbbra sem tett le a Trump-Zelenszkij találkozóról

Trump szerint Putyin és Zelenszkij nagyon utálják egymást

Donald Trump továbbra is céljának tekinti, hogy létrejöjjön a közvetlen találkozó az orosz és ukrán elnök között – az amerikai elnök erről hétfőn a Fehér Házban beszélt, miután fogadta a dél-koreai államfőt. Korábban arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok nem fizet semmit Ukrajnának, a neki szánt fegyverzet árát a NATO teljes egészében megtéríti.

Ha Ukrajna szabotálná Magyarországot, lenne egyszerűbb módja is

Ha Ukrajna szabotálná Magyarországot, lenne egyszerűbb módja is

Rácz András szerint nem Magyarországot támadják.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168