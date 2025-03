Tovább szorítaná a fojtófogást Zelenszkijéken Donald Trump – kiszivárgott az új megállapodástervezet

(via MTI)

Az elnök arról is beszélt, hogy míg az Egyesült Államok 350 milliárd dollárt adott eddig Ukrajnának, Európa csak 100 milliárd dollárt, ami ráadásul kölcsön, így vissza fogják fizetni nekik.

Az ásványkincsekről szóló amerikai-ukrán partnerségi megállapodást eredetileg februárban, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Donald Trump amerikai elnöknél tett látogatása alkalmával írták volna alá a washingtoni Fehér Házban, ám miután a találkozónak a két elnök közötti nézeteltérés véget vetett, az aláírás is elmaradt.

Ezenfelül azt is megtiltanák Kijevnek, hogy létfontosságú ásványkincseket adjon el olyan országoknak, amelyek az Egyesült Államok „stratégiai versenytársai”.

Az új megállapodás azt is előírja, hogy Washington addig elővásárlási jogot szerez az Ukjranában kitermelt összes erőforrás megvásárlására, amig Kijev vissza nem fizeti a 2022 óta nyújtott teljes amerikai támogatást.

Egy új amerikai-ukrán megállapodástervezet szerint az Egyesült Államok minden nagyobb ukrajnai infrastrukturális és ásványkincs-beruházás felett teljes irányításhoz szeretne jutni, elérve ezzel azt hogy Ukrajna fizesse vissza a háború kezdete óta nyújtott összes amerikai katonai és gazdasági támogatást, illetve azok kamatait – számolt be a Bloomberg amerikai hírügynökség, amelynek a birtokába került a megállapodástervezet.

A kritikus ásványi anyagok mellett az ukrán olaj- és gázkészletekből is részesedést kér Amerika – cserébe nem ad semmit, és az eddigi támogatást is visszafizettetné.

