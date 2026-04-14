Tovább támadta az éjszaka Oroszország Ukrajnát, lakóházakra lőttek rakétákat

Az előzetes adatok szerint a légvédelem egy irányított légi rakétát és 114 drónt hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 8 helyszínen 12 drón célba talált, 5 helyszínről pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A további három rakétával kapcsolatos információkat egyelőre vizsgálják.

A hivatalos közlemény kiadáskor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott. Harkivban egy orosz drón egy többemeletes lakóházba csapódott a város Sevcsenkivszkij kerületében, ennek következtében egy 44 éves nő megsebesült és tűz keletkezett, amelyet sikerült gyorsan megfékezni – közölte az ukrán Katasztrófavédelmi Szolgálat sajtószolgálatát idézve az Interfax Ukrajina hírügynökség.

Az orosz csapatok éjszaka támadást indítottak a Duna mentén fekvő Odessza megyei Izmail kikötői infrastruktúrája ellen, amelynek következtében egy panamai lobogó alatt közlekedő hajó, valamint az infrastruktúra és a berendezések egyes elemei megrongálódtak – közölte Olekszij Kuleba, a helyreállítási ügyekért felelős miniszterelnök-helyettes a Telegramon.

A támadásban senki sem sebesült meg, „a kritikus infrastrukturális létesítmény működése továbbra is stabil” – fűzte hozzá Kuleba. Az Interfax-Ukrajina hírügynökség idézte Oleh Kiper katonai kormányzót is, aki beszámolt arról, hogy megrongálódott a móló, egy uszály, kikötői létesítmények, továbbá megsemmisült egy szerelőműhely épülete, két autóbusz, hét személygépkocsi, és károk keletkeztek egy mentőautóban, valamint hat családi ház tetőszerkezete is megrongálódott.