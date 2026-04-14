Tovább támadta az éjszaka Oroszország Ukrajnát, lakóházakra lőttek rakétákat

Az orosz hadsereg négy irányított légi rakétával 129 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra, a légvédelem egy rakétát és a drónok közel 90 százalékát megsemmisítette, azonban a csapásokban legalább egy ember megsebesült, kikötői infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg Izmailban, valamint lakóházakban és egyéb civil létesítményekben keletkeztek károk – jelentették katonai és helyhatósági források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem egy irányított légi rakétát és 114 drónt hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 8 helyszínen 12 drón célba talált, 5 helyszínről pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A további három rakétával kapcsolatos információkat egyelőre vizsgálják.

A hivatalos közlemény kiadáskor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott. Harkivban egy orosz drón egy többemeletes lakóházba csapódott a város Sevcsenkivszkij kerületében, ennek következtében egy 44 éves nő megsebesült és tűz keletkezett, amelyet sikerült gyorsan megfékezni – közölte az ukrán Katasztrófavédelmi Szolgálat sajtószolgálatát idézve az Interfax Ukrajina hírügynökség.

Az orosz csapatok éjszaka támadást indítottak a Duna mentén fekvő Odessza megyei Izmail kikötői infrastruktúrája ellen, amelynek következtében egy panamai lobogó alatt közlekedő hajó, valamint az infrastruktúra és a berendezések egyes elemei megrongálódtak – közölte Olekszij Kuleba, a helyreállítási ügyekért felelős miniszterelnök-helyettes a Telegramon.

A támadásban senki sem sebesült meg, „a kritikus infrastrukturális létesítmény működése továbbra is stabil” – fűzte hozzá Kuleba. Az Interfax-Ukrajina hírügynökség idézte Oleh Kiper katonai kormányzót is, aki beszámolt arról, hogy megrongálódott a móló, egy uszály, kikötői létesítmények, továbbá megsemmisült egy szerelőműhely épülete, két autóbusz, hét személygépkocsi, és károk keletkeztek egy mentőautóban, valamint hat családi ház tetőszerkezete is megrongálódott.

J. D. Vance: tisztában voltak vele, hogy Orbán Viktornak komoly esélye van a vereségre

J.D. Vance amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki amerikai idő szerint hétfőn, hogy az amerikai kormányzat bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével, ugyanakkor sajnálatát hangoztatta Orbán Viktor kormányfő választási veresége miatt.  

Ki a keresztapa? – Orbán Viktor szövetségese visszaszólt Magyar Péternek

Magyar Péter hétfő délutáni szavaira reagált Aleksandar Vucic szerb elnök a szerb köztévé esti híradójában, amelyet a Telex szemlézett.

További kőolajtartalékokat szabadíthatnak fel az iráni konfliktus miatt

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szükség esetén további olajtartalékokat szabadít fel – közölte hétfőn Fatih Birol, az IEA vezetője.

Orbán Viktor szövetségese meghívta magához Magyar Pétert

Andrej Babis cseh kormányfő levélben invitálta meg a választásokon győztes Tisza Párt elnökét.

Elkezdődött Trump tengeri blokádja

Életbe lépett az Egyesült Államok által az iráni kikötők ellen meghirdetett blokád hétfőn – közölte Donald Trump.

J. D. Vance-nek is van aggódnivalója Magyar Péter győzelme miatt?

Az Egyesült Államokat is felkavarhatja a Tisza győzelme.

Meglepő, hogy ezek a vezetők is hamar gratuláltak Magyar Péternek

Még Orbán Viktor néhány szövetségese is jókívánságait fejezte ki a jövőbeni együttműködés jegyében.  

A Tisza-kormánnyal is folytatná az együttműködést Oroszország

Oroszország arra számít, hogy az új magyar vezetéssel is folytatódnak a rendkívül pragmatikus kétoldalú kapcsolatok – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn Moszkvában újságíróknak.

Nemcsak Putyinnak, hanem Netanjahunak is nagyon rosszul jött Orbán Viktor bukása

Izraelben a hírek élén állt vasárnap este a magyarországi parlamenti választás eredménye, Orbán Viktor veresége.

Elárulta Macron, mit mondott Magyar Péternek

A francia államfő nem rejtette véka alá fontos mondandóját, miközben gratulált a magyar választásokat megnyerő Tisza Párt vezetőjének.

