Továbbra is negligálja a gázaiak szenvedését Szijjártó Péter

"Amichai Chikli kollégának megerősítettem, hogy Magyarország álláspontja a gázai válságot illetően egyértelmű és változatlan: a lehető leghatározottabban elítéljük a Hamász terrortámadását, elismerjük, hogy Izraelnek joga van megvédeni önmagát, és úgy gondoljuk, hogy a terrorellenes műveletek sikere nemcsak Izraelnek, hanem az egész nemzetközi közösségnek is az érdeke” – írta Szijjártó Péter hétfő este Facebook oldalán, miután fogadta Izrael diaszpóraügyi miniszterét.

Szijjártó Péter izraeli kollégájával: a magyar külügyminiszter most is úgy tett, mintha palesztin civil áldozatok nem is lennének. Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Magyarország külgazdasági és külügyminisztere – már korántsem először – „elfeledkezett” néhány dologról. Konkrétan a Hamász tavaly október 7-i terrortámadása után indult izraeli hadműveletek pusztító „mellékhatásairól”: a több mint 31 ezer gázai palesztin áldozatról (akiknek mintegy kétharmada nő és gyerek), a lerombolt otthonokról (már év elejére megsemmisült több mint 60 százalékuk), a be nem engedett segélyek miatt terjedő éhínségről, a gázai kórházakban haldokló, alultáplált csecsemőkről és kisgyerekekről.

