Továbbra sem csitulnak az indulatok Minneapolisban – Trump emberei az áldozatot okolják

Alapos vizsgálatot ígért Kristi Noem amerikai belbiztonsági miniszter vasárnap, miután egy nappal korábban egy határőrségi ügynök dulakodás után lelőtt egy tüntetőt, aki a feltételezés szerint fegyverrel fenyegetőzött.

A belbiztonsági miniszter a Fox News hírtelevízió vasárnapi műsorában együttérzéséről és részvétéről biztosította a 37 éves Alex Pretti, kórházi ápoló családját. Ugyanakkor tarthatatlannak nevezte, hogy egyesek akadályozzák a rendvédelmi hatóságok intézkedéseit, és fegyverrel, személyi igazolvány nélkül ellenszegülnek a hatóságnak.

„Ez az egyik oka annak, hogy ilyen helyzeteket látunk kialakulni”

– fogalmazott Kristi Noem.

Vasárnap az esetről újabb rövid videó jelent meg az amerikai médiában, amelyben az látható, hogy a férfi telefonon közvetlen közelről filmezi a bevándorlási ügynökök intézkedését, akikkel dulakodásba keveredik, és röviddel később lövések dördülnek. Alex Pretti a helyszínen meghalt. A halálesetet követően szinte azonnal több százan gyűltek össze a helyszín közelében, hogy a szövetségi hatóságok ellen tiltakozzanak.

Todd Blanche igazságügyi miniszterhelyettes az NBC televíziónak adott interjúban a megjelent videóval kapcsolatban hangsúlyozta, hogy annak részletes elemzése zajlik, ugyanakkor hozzátette, hogy a felvétel nem mutatja, mi történt az esetet megelőző percekben.

A miniszterhelyettes úgy vélte, hogy a tragédia nem történt volna meg, ha Minneapolis város helyi hatóságai biztosították volna a bevándorlási ügynökök intézkedését és megelőzték volna, hogy tüntetők akadályozzák a szövetségi hatóság embereinek munkáját.

Alex Pretti családja közleményében hazugságnak nevezte a szövetségi kormányzat tagjainak állítását arról, hogy hozzátartozójuk a nála lévő fegyverrel fenyegette volna a hatósági személyeket.

Tim Walz Minnesota állam demokrata kormányzója „nem kiképzett” szövetségi ügynökökről beszélt, akik az államban intézkednek, és megismételte követelését a bevándorlási rendészet embereinek eltávolításáról.

A történtek nyomán a demokrata párt több politikusa jelezte, hogy nem fogja megszavazni a héten a Kongresszus elé kerülő költségvetési tervezetet.

Teljes vizsgálatot sürgett Bill Cassidy republikánus szenátor a helyi és szövetségi hatóságok bevonásával. A politikus szerint az ügyben a bevándorlási hatóság és a szövetségi belbiztonsági minisztérium hitelessége a tét.

J.D. Vance alelnök vasárnap a közösségi médiában megjelent közleményében úgy vélte, hogy történtek közvetlen következményei annak, hogy

„szélsőbaloldali agitátorok és helyi hatóságok együttműködnek”. „A tervezett káosz ezen szintje egyedülálló Minneapolisban”

– fogalmazott J. D. Vance az X közösségi oldalon megjelent bejegyzésben.

Minnesota államban az év elején indult a bevándorlási hatóság átfogó intézkedése több ezer szövetségi ügynökkel azt követően, hogy az államban szövetségi pénzeket is érintő több milliárd dolláros csalássorozatra derült fény, amely egy ott működő szomáliai közösségi szervezeteket érintett.

A bevándorlási intézkedéssorozat heves tüntetéseket váltott ki január eleje óta, január 7-én egy bevándorlási ügynök halálosan megsebesített egy aktivista tüntetőt, a 37 éves Renee Good-ot, aki autóval elállta a hatóság járműveinek útját.

Az eset nyomán Minneapolisban és környékén a tüntetések helyenként erőszakossá váltak, a résztvevők a bevándorlási rendészet távozását követelték, és próbálták akadályozni a folytatódó intézkedéseket.

