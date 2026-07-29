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A Toyota és a Honda is áldozatul esett a japán földrengésnek

mfor.hu

A kedden, Japánban történt erős földrengés után meghozták a fájdalmas döntést. Közben egyre több halálos áldozatról tudni a természeti csapás után, zajlik a mentés is.

A Toyota és a Honda is leállította péntekig a termelést több japán üzemében a keddi földrengés következményeinek felméréséig.

A Kumamoto prefektúrában történt földrengés utakat rongált meg, és több ezer otthon maradt áram nélkül, ami fennakadásokat okozhat az ellátási láncokban és a logisztikában.

A Toyota szerdán azt közölte, hogy a Japán déli részén található három,

  • miyatai,
  • kandai és
  • kokurai

üzemében felfüggeszti a termelést péntekig. A Toyota a Lexus luxusmodellek széles választékát gyártja miyatai üzemében, amelynek éves termelési kapacitása körülbelül 430 ezer jármű. A másik kettőben hibrid autóegységeket és motorokat készítenek. A Honda Motor arról számolt be, hogy péntekig meghosszabbítja kumamotói motorkerékpár-gyárában a termelés felfüggesztését, lehetővé téve a földrengés által károsított gyárrészek javítását.  

Nagy erejű volt a keddi rengés

Már legkevesebb 13 halálos áldozata van a Japán déli részén kedd délután (magyar idő szerint kedden reggel) történt, 7,1-es erősségű földrengésnek, amely következtében robbanás történt egy bevásárlóközpontban is.

Takaicsi Szanae japán miniszterelnök szerdán közölte, rengeteg a sérült és a mentőcsapatok túlélők után kutatnak.

A földrengés következtében több ezren maradtak áram nélkül, számos útszakasz megrongálódott. A mentőalakulatok szerda hajnalban nyolc embert emeltek ki a földrengés után nagyjából egy órával részben összeomlott bevásárlóközpont romjai alól.

Az erős földmozgást Dél-Korea egyes részein, köztük a délkeleti fontos kikötővárosban, Puszanban is érezték. (MTI)

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