Trump a kormányváltásról: „Azt hiszem, az új ember jó munkát fog végezni”

Donald Trump amerikai elnök nem aggódik Orbán Viktor választási veresége miatt, és elismerően szólt a leendő miniszterelnökről, Magyar Péterről – idézi az ABC News interjúját az ATV.

Donald Trump Magyar Péterrel kapcsolatban úgy fogalmazott:

„Azt hiszem, az új ember jó munkát fog végezni, ő egy jó ember.”

Trump azt is mondta: nem tudja, számított-e volna valamit, ha ő maga utazik Magyarországra JD Vance alelnök helyett.

„Jelentős hátrányban volt. Ebben az ügyben nem voltam annyira érintett. Viktor azonban jó ember” – mondta Trump.

Trump a választás előtt pénteken a Truth Social közösségi oldalán teljes támogatását fejezte ki Orbán Viktor miniszterelnök iránt.

„Magyarország: menjetek el és szavazzatok Orbán Viktorra” – írta akkor az amerikai elnök, aki „igazi barátnak, harcosnak és győztesnek” nevezte a magyar miniszterelnököt.

JD Vance alelnök pedig kedden Budapesten a Karmelita kolostorban Orbán Viktorral közösen tartott sajtótájékoztatóján kijelentette: „Biztos vagyok abban, hogy Orbán Viktor győzni fog. Ez a terv.”