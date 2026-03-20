Trump: a NATO papírtigris az Egyesült Államok nélkül

Az elnök pénteken Truth Social internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében kifejtette, hogy a NATO „papírtigris” az Egyesült Államok nélkül.

Bírálta a NATO szövetségesek hozzáállását és vonakodását, hogy csatlakozzanak a Hormuzi-szoros újranyitása érdekében szükséges lépésekhez.

„Panaszkodnak a magas olajárak miatt, amit kénytelenek megfizetni, de nem akarnak segíteni a Hormuzi-szoros megnyitásában” – fogalmazott Donald Trump, aki szerint egyszerű katonai műveletről lenne szó a magas olajárak egyetlen okának megszüntetése érdekében.

„Olyan könnyű lenne nekik, nagyon kicsi kockázattal” – írta az elnök az MTI szerint. Valamint hozzáfűzte: „gyávák, és erre emlékezni fogunk”.

Donald Trump március 11-én már szintén azt mondta, hogy „megnyertük az iraki háborút”, de az Egyesült Államok marad harcolni, hogy „befejezze a munkát”.