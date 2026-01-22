2p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Külpolitika Donald Trump NATO

Trump a NATO-val egyeztetett Grönland ügyében

mfor.hu

Donald Trump kezdeményezésére a NATO-n belül munka kezdődik a teljes Északi-sarkvidék védelmének növeléséről.

Az amerikai elnök kezdeményezésére a NATO-n belül munka kezdődik a teljes Északi-sarkvidék védelmének növeléséről, ami Grönland biztonságára is választ ad – jelentette ki Mark Rutte, a NATO főtitkára szerdán, miután Davosban kétoldalú megbeszélést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel.

Az észak-atlanti szövetség főtitkára a Fox News amerikai hírtelevíziónak a világgazdasági fórum helyszínétől adott interjúban hangsúlyozta, hogy az északi sarkkörön túl fekvő térség kollektív védelmét vitatta meg az amerikai elnökkel.

Megvitattuk, miként tudjuk átültetni a gyakorlatba az elnök elképzelését Grönland védelméről, de nem csak Grönland, hanem a teljes Északi-sarkvidék védelméről” – fogalmazott Mark Rutte.

Egyben jó kiinduló egyezségnek nevezte az amerikai elnökkel folytatott megbeszélés eredményét, amely alap a további munkára, és hozzátette, hogy az Északi-sarkvidék védelme érdekében sok tennivaló van, mert ott Oroszország és Kína egyre aktívabb.

Mark Rutte azt mondta, hogy megbeszélésén nem merült fel Grönland hovatartozásának ügye és Donald Trump igénye arra, hogy a sziget az Egyesült Államok részévé váljon.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Milyen forgatókönyvei lehetnek az Európai Uniónak Grönland megvédésére?

Milyen forgatókönyvei lehetnek az Európai Uniónak Grönland megvédésére?

Donald Trump amerikai elnök politikája megváltozott, a korábbi kétoldalú egyezkedéseket a nyílt erőszak és az azzal való fenyegetés váltotta fel. Szemet vetett az elvileg szövetséges Dániához tartozó Grönland szigetére is. Mit tehet az Európai Unió a dán felségterület amerikai annektálása ellen?

Jegelik a Grönland miatt kivetett büntetővámokat

Jegelik a Grönland miatt kivetett büntetővámokat

Nem lépnek életbe február elsejétől a Grönlanddal kapcsolatos vita miatt kilátásba helyezett amerikai importvámok nyolc európai országgal szemben – jelentette ki szerda este Donald Trump amerikai elnök a davosi Világgazdasági Fórum helyszínén Mark Rutte NATO-főtitkárral tartott egyeztetését követően Truth Social közösségi oldalán.

Megjelent a határozat: Orbán Viktor belép a béketanácsba

Megjelent a határozat: Orbán Viktor belép a béketanácsba

Az is kiderült, hogy nem fog fizetni ezért a lehetőségért. 

Donald Trump: A NATO igazságtalanul bánt az Egyesült Államokkal

Trump azzal kezdte beszédét Davosban, hogy jó visszatérni ennyi tiszteletben álló üzleti vezetőhöz, ennyi baráthoz és néhány ellenséghez is szólni. 

Dobrev Klára: Magyar Péter Orbán Viktor mellé állt

A DK elnöke szerint cserben hagyták Ukrajnát. 

N. Rózsa Erzsébet

Zuhanó gazdaság, elszabadult erőszak Iránban – de mi áll a háttérben? Klasszis Podcast N. Rózsa Erzsébettel

A komoly gazdasági problémák jelentették a szikrát az iráni demonstrációk kirobbanásához, azt ugyanakkor nem tudjuk, hogy miként fordult át mindez súlyos erőszakba, mondta el N. Rózsa Erzsébet a több ezer halálos áldozatot követelő tüntetésekkel kapcsolatban lapcsoportunk műsorában, a Klasszis Podcastban. A Közel-Kelet-szakértő szerint az infláció elszabadult, a középrétegek lecsúsztak, Iránt pedig a klímaváltozás és a nemzetközi szankciók is sújtják. Az iszlamista rendszer meggyengült, de nem roppant össze, egy lassú politikai átalakulás valószínű. N. Rózsa Erzsébet ugyanakkor olyan emberrel még nem találkozott Iránban, aki visszakívánná a sahot.

Sürgősen repülőre pattant Orbán Viktor

A kormányfő és az amerikai elnök a Világgazdasági Fórumon tervezi megalakítani az úgynevezett béketanácsot.

Netanjahu mégis csatlakozik Trump gázai Béketanácsához

Netanjahu mégis csatlakozik Trump gázai Béketanácsához

Netanjahu kezdetben elégedetlen volt.

Megint berendelték az ukránok a magyar nagykövetet

Megint berendelték az ukránok a magyar nagykövetet

Nem tetszik az ukránoknak a kormány nemzeti petíciója.

Súlyos szankciót sürget Washington ellen a Fidesz-pártcsalád tagja a grönlandi fenyegetés miatt

Súlyos szankciókat sürget Washington ellen a Fidesz-pártcsalád egyik tagja a grönlandi fenyegetés miatt

Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés és az Európai Parlamentben a Patrióták Európáért képviselőcsoport elnöke kedden elutasította a „behódolást” Donald Trump amerikai elnök Grönlandra vonatkozó „fenyegetéseivel” szemben, és erős európai uniós válaszlépést szorgalmazott.

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára (x)
Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168