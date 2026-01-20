2p

Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok Európai Unió NATO Világgazdasági Fórum - Davos

Trump a világnak és Macronnak is odacsapott Grönland ügyében

„Nincs visszaút” – közölte az amerikai elnök, miután a francia elnök üzenetét is a világ elé tárta.

Az európai vezetők sokat remélnek attól, hogy a davosi gazdasági fórumon személyes találkozók keretében meggyőzhetik Donald Trumpot, hogy fújjon visszavonulót Grönland amerikai megszerzése ügyében.

A Reuters a keddi eseményeket összefoglaló cikke alapján azonban erre kevés remény mutatkozik. Az amerikai elnök ugyanis a Mark Ruttéval, a NATO főtitkárával történt telefonos egyeztetése után azt írta közösségi oldalára, hogy

„Grönland elengedhetetlen fontosságú nemzetbiztonsági és világbiztonsági szempontból. Nincs visszaút – ebben mindenki egyetért!”

A közérthetőség kedvéért az amerikai elnök két AI-val generált képet is közzétett, az egyiken ő látható Grönlandon, egy amerikai zászlóval, a másikon szintén ő tárgyal európai vezetőkkel egy olyan térkép előtt, amelyen Kanada és Grönland is az Egyesült Államok része.

Trump a kedd délelőtt folyamán közzétett hitelesnek látszó, nem a nyilvánosságnak szánt szöveges üzeneteket is, amelyeket Emmanuel Macron francia elnöktől, illetve Mark Ruttétól kapott.

Macron e szerint azt írta az amerikai elnöknek, hogy Szíria ügyében teljes az egyetértés köztük, Iránnal pedig „nagyszerű dolgokat” csinálhatunk. Hozzátette viszont:

„Nem értem, amit Grönlanddal csinálsz.”

A francia elnök felajánlotta, hogy összehoz egy találkozót csütörtök délutánra, a davosi fórum utánra, amelyen az ukránok, a dánok, a szírek, de még valamilyen formában „az oroszok” is részt vennének, majd ezután együtt is vacsorázna az amerikai elnökkel, mielőtt az visszarepül az Egyesült Államokba. 

Rutte pedig arról írt, hogy „hihetetlen, amit elértél Szíriában”, és ígéretet tett arra, hogy ezt davosi médiaszereplései során ki is emeli. Rutte hozzátette, hogy elkötelezetten igyekszik megtalálni az utat Grönland ügyében.

Az európai vezetők a hivatalos közléseik szerint dolgoznak a megfelelő lehetséges válaszlépéseken Trump Grönlanddal kapcsolatos fenyegetéseire.

