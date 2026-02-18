2p

Trump aggódhat az idei választás miatt – Klasszis Podcast Yaro Patrice-szal

Izsó Márton - Litván Dániel

Úgy tűnik, a Trump-kormányzat beáll Orbán Viktorék mögé az áprilisi választásokra készülve, de a Fehér Házban félhetnek az őszi félidős választásoktól is. De mi lesz, ha „béna kacsa” lesz Trumpból, és kitölti-e négyéves ciklusát az amerikai elnök? Yaro Patrice külpolitikai szakértőt kérdeztük.

Talán Trumpot vártuk, de csak Marco Rubio érkezett a választási kampány idején Budapestre. Ennek ellenére az amerikai vezetés egyértelműen Orbán Viktorék győzelmét várja, igaz, ehhez sokat kellett dolgoznia és költenie a magyar kormánynak. De mi történne, ha áprilistól más venné át Orbán Viktor helyét?

De nemcsak Magyarországon, az Egyesült Államokban is választásokat tartanak az idén. Mire számíthatnak a republikánusok és a demokraták? Miért tarthat az eredménytől Trump, és le lehet váltani az elnököt? Lövöldözések és halottak már voltak, de kitörhet „polgárháború” is? A Klasszis Podcast friss adásában Yaro Patrice külpolitikai szakértők kérdeztük a magyar-amerikai viszonyról és Trump első évéről, illetve a várható folytatásról.

A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:00:00 Intró

00:00:55 Beköszönés

00:01:34 Rubio Budapesten

00:09:17 Mit kezdene egy Tisza-kormánnyal az Egyesült Államok?

00:12:34 Védőpajzs és szankciós mentesség – mi az igazság?

00:17:37 Rubio müncheni beszéde

00:20:38 Trump második első éve: a beteljesítetlen ígéretek

00:32:07 Félidős választások – hol állnak a demokraták?

00:36:31 El lehet távolítani Trumpot?

00:42:10 Kitörhet a polgárháború az Egyesült Államokban?

00:46:22 Ukrán háború? Irán megtámadása?

00:50:50 Elköszönés

