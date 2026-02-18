Trump aggódhat az idei választás miatt – Klasszis Podcast Yaro Patrice-szal

Talán Trumpot vártuk, de csak Marco Rubio érkezett a választási kampány idején Budapestre. Ennek ellenére az amerikai vezetés egyértelműen Orbán Viktorék győzelmét várja, igaz, ehhez sokat kellett dolgoznia és költenie a magyar kormánynak. De mi történne, ha áprilistól más venné át Orbán Viktor helyét?
De nemcsak Magyarországon, az Egyesült Államokban is választásokat tartanak az idén. Mire számíthatnak a republikánusok és a demokraták? Miért tarthat az eredménytől Trump, és le lehet váltani az elnököt? Lövöldözések és halottak már voltak, de kitörhet „polgárháború” is? A Klasszis Podcast friss adásában Yaro Patrice külpolitikai szakértők kérdeztük a magyar-amerikai viszonyról és Trump első évéről, illetve a várható folytatásról.
A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:
00:00:00 Intró
00:00:55 Beköszönés
00:01:34 Rubio Budapesten
00:09:17 Mit kezdene egy Tisza-kormánnyal az Egyesült Államok?
00:12:34 Védőpajzs és szankciós mentesség – mi az igazság?
00:17:37 Rubio müncheni beszéde
00:20:38 Trump második első éve: a beteljesítetlen ígéretek
00:32:07 Félidős választások – hol állnak a demokraták?
00:36:31 El lehet távolítani Trumpot?
00:42:10 Kitörhet a polgárháború az Egyesült Államokban?
00:46:22 Ukrán háború? Irán megtámadása?
00:50:50 Elköszönés
