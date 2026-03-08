Trump agyondicsérte Venezuela új elnökét, aki hét és fél évig volt alelnök Maduro mellett

Az amerikai elnök Floridában a Dél- és Közép-Amerikából érkezett állam és kormányfők részvételével tartott csúcstalálkozón megerősítette, hogy Washington szorosan együttműködik Venezuelával és Delcy Rodriguez elnökkel, adta hírül az MTI.

„Remek munkát végez velünk közösen” – fogalmazott Donald Trump Delcy Rodriguezről, aki korábban hét és fél évig, Nicolás Maduro elnök az Egyesült Államok által végrehajtott megbuktatásáig Venezuela alenöke volt.

Donald Trump az Amerika Pajzsa csúcstalálkozó (Shield of the Americas Summit) résztvevői előtt arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok és Venezuela arany- és egyéb ásványkincsek kereskedelmét érintő megállapodást kötött, ami elősegíti a dél-amerikai ország bányatermékeinek értékesítését.

Hozzátette, hogy az amerikai pénzügyminisztérium által kibocsátott engedély megtiltja a Minerven, a venezuelai állami aranybányászati társaság számára, hogy üzletet folytasson iráni, észak-koreai, kínai és orosz vállalkozásokkal, valamint magánszemélyekkel.

Donald Trump elnök szavai szerint hamarosan Kubában is a venezuelaihoz hasonló „hatalmas változások” jöhetnek. Megállapította, hogy Kuba a végét járja, meg „nincs pénzük és nincs olajuk”.

Az Amerika Pajzsa nevű kezdeményezést Donald Trump hívta életre, és a latin-amerikai kábítószer-kereskedő kartellek felszámolására irányul a kontinens országainak részvételével. Az amerikai elnök a teljes kontinensre kiterjedő együttműködést az Iszlám Állam megsemmisítésére az elmúlt évtizedben alakult nemzetközi koalícióhoz hasonlította.

A Floridában tartott csúcstalálkozón részt vett az amerikai kontinens számos államának vezetője, ugyanakkor Brazília, Mexikó és Kolumbia vezetői távol maradtak.

Amerikai kommandósok január elején hajtottak végre katonai akciót Venezuelában, amely során elfogták és az Egyesült Államokba hurcolták az ország hivatalban lévő elnökét, Nicolás Madurót. Bár Trump a venezuelai „drogterrorizmusra” hivatkozva védte meg a beavatkozást, az elemzők szerint egyértelműen nemzetközi jogba ütközött.