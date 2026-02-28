Trump akár át is venné egész Iránt

Rövid interjút adott az amerikai Axios portálnak Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, aki úgy fogalamzott a szombaton Irán ellen indított támadás kapcsán, hogy több lehetséges út is áll előtte az Irán elleni háború lezárása kapcsán. Közölte:

„Dönthetek a hosszú távú megoldás mellett, és átvehetem az egészet, vagy lezárhatom két-három nap alatt, és azt mondhatom az irániaknak: ’Találkozunk pár év múlva, ha újra elkezdik újjáépíteni’ az ország nukleáris képességeit”

Nem tanultak 2025-ből

Trump a CNN beszámolója szerint azt vbetítette előre, hogy Iránnak sok évre lesz szüksége ahhoz, hogy felépüljön a közös amerikai-izraeli támadásból, amely az amerikai elnök szerint azután következett be, hogy a tárgyalások megrekedtek az ország vezetésével.

Az interjúban Trump az iráni nukleáris törekvésekkel kapcsolatos egyeztetések előrehaladásának hiányára, valamint az ország évtizedes, világszerte elkövetett támadásokhoz köthető múltjára hivatkozott. Az elnök azt is állította, hogy Irán megkezdte néhány olyan létesítmény újjáépítését, amelyeket az Egyesült Államok tavaly támadott, és amelyekről korábban azt állította, hogy „eltörölték őket a föld színéről”.