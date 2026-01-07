Trump akár erővel is megszerezné Grönlandot

Az amerikai hadsereg bevetését is lehetőségnek nevezte Donald Trump Grönland megszerzésével kapcsolatban – ídézi a Fehér Ház közleményét a Reuters. Az amerikai elnök fontos külpolitikai célnak nevezte átvenni az irányítást a Dániához tartozó sziget felett.

Egy ilyen művelet azonban aláásná a NATO egységét, amelynek az Egyesült Államok és Dánia is tagja. Tovább romolhat az USA kapcsolata a többi európai országgal is, ami még több törésvonalat okozhat a katonai szövetségen belül.

Trump azt sem zárta ki, hogy egyszerűen megvásárolná a szigetet, azonban a dán vezetés kitart amellett, hogy az 57 ezer lakosú Grönland nem eladó. Hétfő este Marco Rubio amerikai külügyminiszter is arról beszélt, hogy a vásárlás az első számú opció a Trump-adminisztráció tervei között.