Trump arctalan titkosrendőrsége okozza a káoszt Minnesotában

Az Egyesült Államok Bevándorlási és Vám-végrehajtási Hivatalának (ICE) létezése és működése nem volt mindig olyan megosztó, mint az elmúlt hetekben a Minnesotában zajló Operation Metro Surge-akció, amelynek során az ICE ügynökei a hivatalos indoklás szerint illegálisan az országban tartózkodó személyeket és bűnelkövetőket akarnak felkutatni, elsősorban Minneapolis és Saint Paul városában.

Az akciót komoly ellenállás fogadta a nagyvárosokban, a tüntetések során pedig két haláleset is történt, az ICE ügynökei fehér amerikai állampolgárokat lőttek agyon. Mint arról laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Privátbankár írt cikkében, először Jonathan Ross korábbi iraki veterán, volt USBP-ügynök három lövéssel megölte a 37 éves Renée Goodot. Az incidens körülményeiről a Trump-adminisztráció a kezdettől fogva azt állította, hogy a nő megpróbálta elütni az intézkedő férfit, ezt azonban mind a szemtanúk, mind a nyilvánosságra került kamerafelvételek megcáfolják – a jelenlegi információk szerint azt, hogy a nő megpróbált elindulni az autójával, elsősorban az intézkedő hatósági személyek ellentmondásos utasításaiból származó félreértés okozhatta.

Töröljék el az ICE-t!-plakátot tartó tüntető
Töröljék el az ICE-t!-plakátot tartó tüntető
Két héttel később, január 24-én ezt egy gyakorlatilag védhetetlen gyilkosság követte, a korábban a tüntetéseken a forgalmat irányító és a hatósági intézkedést telefonjával filmező Alex Pretti intenzív osztályon dolgozó nővér egy ICE-ügynök és egy földre lökött nő közé állt, átkarolva a nő vállát. Az intézkedő ügynökök paprikaspray-vel fújták le, majd a földre teperték, a helyszínen készült videóban az hallatszik, hogy az egyik hatósági személy egy fegyvert távolít el a letepert férfitől nagyjából 1 másodperccel azelőtt, hogy valaki azt kiabálja „fegyver, fegyver!” és lelövi a földön térdelő Prettit.

Különösen Pretti meggyilkolásának ügyében a Trump-adminisztráció komoly tiltakozásba ütközött az amerikai társadalom és politika szinte minden szintjén, így amellett, hogy Pretti halálesetének kivizsgálását republikánus képviselők is kezdeményezték, az elnök is arról beszélt, hogy enyhíteni kéne a helyzetet.

Sötét titkosrendőrség

Laptársunk cikkében azonban rávilágított, hogy alapvető problémák vannak az ICE működésével, köztük azzal, hogy az ügynökségért felelős amerikai belbiztonsági minisztérium megvédte a sokszor civil ruhában, jelzés nélküli járművekkel, eltakart arccal, azonosító nélkül intézkedő ügynökök jogát a személyazonosságuk eltitkolásához. Jogvédő szervezetek szerint „az ICE egyetlen okból visel maszkot, hogy félelemben tartsa az amerikaiakat és engedelmességre kényszerítse őket.”

Emellett a toborzási és kiképzési gyakorlat során is nagyon komoly aggályok merültek fel. Mint a Privátbankár cikkében írta, Trump második ciklusának kezdete óta az ICE állománya 10 ezerről 22 ezer főre nőtt, nagyrészt a belbiztonsági minisztérium (DHS) toborzókampányának köszönhetően. A minisztérium célja saját megfogalmazása szerint „az ország minden részéről érkező, képzett hazafias amerikaiak” felvétele volt. A toborzási program részeként az ICE-nél a kiképzési időt 16 hétről nyolc hétre csökkentették. Megszüntették azt a követelményt is, hogy az ügynököknek alapszinten meg kelljen tanulniuk spanyolul – noha ez az Egyesült Államokban jogcím nélkül tartózkodók többségének anyanyelve.

Szakértők ugyanakkor megkongatták a vészharangot a toborzókampányt látva, abba ugyanis több olyan utalás is belekerült, amely kifejezetten az amerikai szélsőjobboldalt célozza.

A tavaly nyáron elfogadott, úgynevezett „Big Beautiful Bill” értelmében az ICE 8 milliárd dolláros pluszforrást kapott több ezer új ügynök felvételére. Ennek részeként indult el az intenzív közösségimédia-kampány is, amelynek keretében augusztus 11-én a DHS egy olyan képet tett közzé, amelyen az amerikai patriotizmus ismert karaktere, Uncle Sam egy útelágazásnál állt, a felirattal: „Which way, American man?” – vagyis: „Merre tovább, amerikai férfi?”

A szöveg egy olyan mémre rímelt, amelyet jobboldali influenszerek használnak, és amely a „Which way, Western man?” („Merre tovább, nyugati férfi?”) kérdéssel állít szembe egy liberálisnak szánt jövőképet egy általuk kívánatosnak tartott alternatívával. Maga a kifejezés azonban egy 700 oldalas antiszemita ismeretterjesztő könyv címéből származik, amelyet William Gayley Simpson írt, és amelyet egy neonáci kiadó jelentetett meg az 1970-es évek végén.

Októberben a belbiztonsági minisztérium George Washingtont ábrázoló képet tett közzé lóháton, az ICE toborzóoldalára mutató linkkel. A képen ezúttal a „America for Americans” („Amerika az amerikaiaké”) felirat szerepelt. Ez a jelszó Theodore Roosevelt 1916-os, idegenellenes beszédében hangzott el először, majd később a Ku-Klux-Klan is átvette.

Mindezek alapján kimondható, hogy az ICE egy alapvetően rendkívül problematikus szervezetté vált, amely ráadásul szinte végtelen forrásokkal rendelkezik – 2025-re már az Egyesült Államok legjobban finanszírozott ilyen területen aktív ügynöksége lett.

