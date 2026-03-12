1p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Külpolitika Donald Trump Irán

Trump: az amerikai hadsereg gyakorlatilag elpusztította Iránt

mfor.hu

Az Egyesült Államoknak ez egy „kirándulás” az elnök szerint.

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) koordinálja mintegy 400 millió hordó kőolaj felszabadítását a világ tartalékaiból az iráni konfliktus nyomán felszökött olajárak stabilizálása érdekében – közölte Donald Trump amerikai elnök szerdán.

Az elnök egy Kentucky államban tartott nyilvános eseményen jelentette be, hogy a nemzetközi szervezet beleegyezett abba, hogy összehangolja a különböző országok tartalékait érintő lépést, ami jelentős mértékben lenyomja majd az árakat a világpiacon.

Trump a katonai helyzetet illetően azt mondta, hogy az amerikai hadsereg az elmúlt másfél hétben „gyakorlatilag elpusztította Iránt”. Egy másik megszólalásában az elnök közölte, hogy az amerikai támadások jelenleg Irán dróngyártó kapacitásait, valamint a tengeri aknák elhelyezésére vonatkozó haditengerészeti képességeit érintik. Trump úgy fogalmazott, hogy az iráni konfliktus Irán számára háború, míg az Egyesült Államoknak „kirándulás”, ami Amerikát „kívül tartja egy háborún”.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A libanoni miniszter országában Gáza-szerű Izraeli rombolástól tart

A libanoni miniszter Gáza-szerű izraeli rombolástól tart országában

A libanoni síita milícia, a Hezbollah és Izrael között újra kitört harcok miatt a zsidó állam az ország déli részében a Gázában kialakított ütközőövezethez hasonlót hozhat létre Libanonban.

Megint megugrott a kőolaj ára

Megint megugrott a kőolaj ára

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel.

Koordináltan támad a Hezbollah és Irán

Fordulat: koordináltan támad a Hezbollah és Irán

Amerikai támaszpontokra lőttek ki rakétákat.

Gazprom: támadás érte a Török Áramlatot

Az orosz állami gázvállalat, a Gazprom állítása szerint szerdán légitámadások érte a Török Áramlat gázvezetéket ellátó szivattyúállomást Oroszország déli részén. 

Új útvonalat keresnek az ukrán bankok a pénzszállításra

Leállították a Magyarországon keresztüli pénzszállítást az ukrán bankok.

Megszólalt a Barátságról az orosz nagykövet: ennek örülni fog a magyar kormány

Megszólalt a Barátságról az orosz nagykövet: ennek örülni fog a magyar kormány

Moszkva készen áll ismét olajat pumpálni a Barátság kőolajvezetékbe.

Súlyos lépésre szánta el magát Izraellel szemben egy uniós ország

Súlyos lépésre szánta el magát Izraellel szemben egy uniós ország

A lépés a feszültség további növekedését jelzi Spanyolország és Izrael között.

Holnap délelőtt visszaadják Ukrajnának a pénzszállító autókat

Visszaadja a NAV az ukránoknak azokat a pénzszállító járműveket, amelyeket múlt héten az ukrán állami takarékbank alkalmazottaival szemben végrehajtott akció során foglaltak le a magyar szervek.

Vizsgálóbizottság indult ma Ukrajnába, hogy megvizsgálják a Barátság kőolajvezetéket

Bizottság indult ma Ukrajnába, hogy megvizsgálják a Barátság kőolajvezetéket

Elindult Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség, amelynek célja, hogy a tárgyalóasztalnál a magyar érdeket határozottan képviselje és a kőolajvezeték minél hamarabb újrainduljon – közölte az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, a küldöttség vezetője szerdán a záhonyi magyar-ukrán határátkelőhelyen.

Pedro Sánchez

Mutatjuk az egyetlen uniós vezetőt, aki szembe mert szállni Trumpékkal

A vezető uniós politikusok közül Pedro Sánchez volt az egyetlen, aki azonnal és egyértelműen el merte ítélni az Irán elleni amerikai-izraeli támadást.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168