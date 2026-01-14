Trump az éves magyar GDP háromszorosát költené Grönlandra

500-700 milliárd dollárba (166-232 ezer milliárd forintba) kerülhet, ha az Egyesült Államok megvásárolja Grönlandot – írja az NBC. Ez az éves amerikai védelmi költségvetés több mint fele. Dánia azonban már korábban jelezte, hogy a sziget nem eladó.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter és J. D. Vance alelnök szerdán tárgyal grönlandi és dán tisztviselőkkel Washingtonban. A grönlandi vezetők már kedden megérkeztek az Egyesült Államok fővárosába, és arról beszéltek: szeretnének a Dán Királyság része maradni. Naaja Nathanielsen, a sziget gazdasági és ásványkincsekért felelős minisztere elmondta, a grönlandiak nehezen tudnak aludni az amerikai fenyegetés miatt.

Az NBC szerint hasonló megállapodást is köthet a Trump-adminisztráció Grönlanddal, mint amilyen az USA és a Marshall-szigetek, Mikronézia, vagy Palau között van érvényben. Ennek lényege, hogy pénzért cserébe a területet használhatja az amerikai haderő biztonsági célokra. Az amerikai elnök attól tart, hogy egy független Grönlandot könnyen bekebelezne Oroszország, vagy Kína. A megszerzésére irányuló törekvéseket viszont a Republikánus Párton belül sem mindenki támogatja.

A 2,2 millió négyzetkilométeres sziget területe négyszerakkora, mint Franciaországé, és több mint huszonháromszorosa Magyarország területének.