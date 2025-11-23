Trump: Az ukrán vezetés hálátlan

„Az ukrán vezetés semmiféle hálát nem mutatott az erőfeszítéseinkért” – írta közösségi oldalára Donald Trump amerikai elnök. Hozzátette: az európai országok továbbra is vásárolnak olajat Oroszországtól. A BBC megjegyezte: Volodimir Zelenszkij többször is kifejezte köszönetét az Egyesült Államoknak, azóta is, hogy a februári találkozón szintén hálátlannak tartották a republikánusok a Fehér Házban.

Eközben a genfi béketárgyaláson a korábbi ukrán védelmi miniszter, Rusztem Umjerov bizakodónak tűnik. Ő és Zelenszkij is úgy látják, az amerikai béketervet sikerülhet úgy átalakítani, hogy az Ukrajna érdekeinek is megfeleljen. Umjerov az amerikai tárgyalópartnerekről elismerően beszélt. A 28 pontos béketerv része, hogy Ukrajnának fel kellene adnia a teljes Donbasz régiót, azt a részt is, amelyet jelenleg ellenőrzésük alatt tartanak. Emellett 600 ezerre kellene csökkenteni a hadsereg létszámát, és rögzíteni kellene azt is, hogy az ország soha nem csatlakozhat a NATO-hoz.

Trump közösségi médiás posztjáról a külügyminisztert, Marco Rubiot és a hadügyekért felelős államtitkárt, Dan Driscollt is kérdezték Genfben, de nem reagáltak. A béketárgyalás vasárnap este is folytatódik, Friedrich Merz német kancellár arról beszélt: még hosszú időbe telhet a megegyezés.