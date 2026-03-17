Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok Kuba

Trump: „bármit megtehetek Kubával”

Megtiszteltetésnek venné a sziget átvételét az amerikai elnök.

Donald Trump azt mondta, „megtiszteltetés” lenne számára, ha „valamilyen formában átvehetné” Kubát.

A New York Times értesülései szerint Washington közölte a kubai elnökkel, hogy távoznia kell hivatalából annak érdekében, hogy a tárgyalások előrehaladjanak. Emellett az Egyesült Államok követeli, hogy távolítsák el a Fidel Castro ideológiájához kötődő idősebb tisztviselőket, valamint engedjék szabadon a politikai foglyokat.

„Megtiszteltetés” lenne számomra Kuba „átvétele” – jelentette ki az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban újságírók előtt, hozzátéve, hogy „akár felszabadítom, akár átveszem – azt hiszem, bármit megtehetek vele”. Trump „bukott államnak” nevezte Kubát, amelynek „nincs pénze, nincs olaja, semmije sincs”, ugyanakkor „gyönyörű szigetnek” nevezte az országot.

Trump kijelentései egy súlyos kubai gazdasági és energiaválság közepette hangzottak el. Hétfőn ismét országos áramszünet sújtotta a közel tízmillió lakosú szigetországot, miután összeomlott az elektromos hálózat – közölte a kubai energetikai minisztérium. Az elöregedett infrastruktúra és az üzemanyaghiány miatt az országban rendszeresek a kiterjedt áramszünetek.

Washington az elmúlt időszakban jelentősen növelte a nyomást Havannára. A Trump-kormányzat blokkolta a Venezuelából érkező olajszállításokat, és vámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek energiát exportálnának Kubába. A kubai kormány szerint a sziget három hónapja nem kapott olajszállítmányt, ami súlyos energiahiányhoz és áramkimaradásokhoz vezetett.

A nyomás fokozódott azután, hogy az Egyesült Államok januárban Caracasban őrizetbe vette Nicolás Maduro venezuelai elnököt, akit később az Egyesült Államokba szállítottak. Venezuela korábban Kuba egyik legfontosabb szövetségese és fő olajszállítója volt.

Mindeközben Washington és Havanna hivatalos tárgyalásokat is folytat a kétoldalú viták rendezéséről. A New York Times értesülése szerint az Egyesült Államok a tárgyalások során jelezte a kubai félnek, hogy Washington egyik célja a kubai elnök távozása a posztjáról, bár a lépések meghatározását a kubai vezetésre bízná. Miguel Díaz-Canel kubai elnök szerint viszont a párbeszédnek „az egyenlőség, a szuverenitás és a politikai rendszerek kölcsönös tiszteletének” elvein kell alapulnia.

(MTI, Equilor)

