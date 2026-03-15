Trump békét köthetne Iránnal, de még nem akar

Donald Trump egy interjúban meglepődését fejezte ki, hogy Irán támadásokat intézett az Öböl menti országok ellen, válaszul az izraeli-amerikai támadásokra. Az Öböl menti országok vasárnapra virradóra is újabb iráni rakéta- és dróntámadásokra ébredtek, megszólaltak a légvédelmi szirénák Bahreinben, Szaúd-Arábia pedig a helyi illetékesek tájékoztatása szerint tíz drónt semlegesített a főváros, Rijád légterében.

Újraindultak a műveletek az Egyesült Arab Emírségek kulcsfontosságú olajkikötőjében, Fudszejrában, ahol egy iráni dróntámadás után kellett felfüggeszteni a tankhajók töltését. Fudzsejra jelenleg a legfontosabb olajkikötő a térségben, mivel az Irán által lezárt Hormuzi-szoros déli oldalán fekszik, így lehetővé teszi a kőolaj kijuttatását az Arab-öbölből.

Több ország is fontolgatja Donald Trump felkérését, hogy csatlakozzanak egy nemzetközi haditengerészeti erőhöz, amely a Hormuzi-szorosban zajló hajóforgalom viisszaállítását és biztosítását célozná. A dél-koreai elnöki hivatal vasárnapi tájékoztatása szerint „szoros kommunikáció” zajlik az ügyben az Egyesült Államokkal, és „alapos megfontolás” után fognak dönteni a részvételről.

Donald Trump visszautasította egy Iránnal kötendő gyors békemegállapodás lehetőségét. „Még nem elég jók a feltételek” – mondta az NBC-nek adott interjújában az amerikai elnök, aki azt állította, hogy az iráni rezsim keresi a megállapodás lehetőségét (Irán ezt cáfolja).

(The Guardian)