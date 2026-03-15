Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Trump békét köthetne Iránnal, de még nem akar

Legalábbis ő ezt állítja. Iráni háborús összefoglaló.

Donald Trump egy interjúban meglepődését fejezte ki, hogy Irán támadásokat intézett az Öböl menti országok ellen, válaszul az izraeli-amerikai támadásokra. Az Öböl menti országok vasárnapra virradóra is újabb iráni rakéta- és dróntámadásokra ébredtek, megszólaltak a légvédelmi szirénák Bahreinben, Szaúd-Arábia pedig a helyi illetékesek tájékoztatása szerint tíz drónt semlegesített a főváros, Rijád légterében.

Újraindultak a műveletek az Egyesült Arab Emírségek kulcsfontosságú olajkikötőjében, Fudszejrában, ahol egy iráni dróntámadás után kellett felfüggeszteni a tankhajók töltését. Fudzsejra jelenleg a legfontosabb olajkikötő a térségben, mivel az Irán által lezárt Hormuzi-szoros déli oldalán fekszik, így lehetővé teszi a kőolaj kijuttatását az Arab-öbölből.

Több ország is fontolgatja Donald Trump felkérését, hogy csatlakozzanak egy nemzetközi haditengerészeti erőhöz, amely a Hormuzi-szorosban zajló hajóforgalom viisszaállítását és biztosítását célozná. A dél-koreai elnöki hivatal vasárnapi tájékoztatása szerint „szoros kommunikáció” zajlik az ügyben az Egyesült Államokkal, és „alapos megfontolás” után fognak dönteni a részvételről.

Donald Trump visszautasította egy Iránnal kötendő gyors békemegállapodás lehetőségét. „Még nem elég jók a feltételek” – mondta az NBC-nek adott interjújában az amerikai elnök, aki azt állította, hogy az iráni rezsim keresi a megállapodás lehetőségét (Irán ezt cáfolja).

Megint rakéták zuhannak Izraelre

Irán újabb hullámban támad.

Megtiltanák az utcai „kényszersorozásokat” Ukrajnában

Egy az ukrán parlamenthez benyújtott törvénytervezet megtiltaná a katonai sorozóbiztosságoknak, hogy erőszakkal vigyenek el férfiakat az utcákról, közterületekről – írja a Kárpáti Igaz Szó.

Irán erősen odaszólt Ukrajnának

Az iráni parlament nemzetbiztonsági bizottságának vezetője, Ibrahim Azizi kifejtette azon véleményét, hogy Ukrajna teljes területe legitim célponttá válhat, mivel az ország katonailag támogatja Izraelt.

Szijjártó Péter az amerikai példa követését ajánlja az EU-nak

Az orosz olajszankciók részbeni felfüggesztésével ért egyet, mivel az iráni háború elhúzódósától tart.

Azonnal hazarendelték az Irakban szolgáló magyar katonákat

A katonák már biztonságosan elérték Törökországot, közölte a honvédség.

A vérdíj felhívása

Amerika vérdíjat tűzött ki az iráni vezetőkre

Az Egyesült Államok akár 10 millió dolláros jutalmat is ajánl annak, aki információval rendelkezik az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) „kulcsfontosságú vezetőiről”.

Az ukránok megint odapörköltek az orosz olajfinomítónak

Ukrán drónok támadtak egy olajfinomítót és egy kikötőt éjszaka Oroszország déli Krasznodar régiójában, sérüléseket és károkat okozva – közölték a helyi hatóságok szombaton.

Donald Trump az iráni olajexport-sziget megsemmisítésével fenyeget

Az amerikai elnök a közösségi médiában azt írta, hogy az Egyesült Államok „teljesen megsemmisített minden KATONAI célpontot” Kharg szigetén, és azzal fenyegetőzött, hogy az Irán számára kulcsfontosságú olajexport berendezéseket is megtámadják, ha Irán továbbra is akadályozza a hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban.

Újabb brutális tragédia történt Ukrajnában

Egy menetrendszerinti autóbuszban hárman életüket vesztették, négyen pedig megsebesültek egy orosz rakétatámadásban péntek reggel a kelet-ukrajnai Kupjansz térségében, Harkiv megyében – közölte az ukrán főügyészi hivatal a Facebookon.

Egyszerre üzent Orbán Viktornak és Zelenszkijnek a francia elnök

A lehető leggyorsabban meg kell javítani a Barátságot a francia elnök szerint

Emmanuel Macron francia államfő pénteken kijelentette, hogy az Európai Unió vezetői által Ukrajnának ígért 90 milliárd eurós hiteltámogatás teljesülni fog. Jelezte ugyanakkor azt is, hogy a Barátság kőolajvezetéket a lehető leggyorsabban meg kell javítani.

