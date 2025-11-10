4p
Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok Média

Trump beszédét manipulálták: lemondott a BBC vezérigazgatója

mfor.hu

Lemondott vasárnap Tim Davie, a BBC vezérigazgatója, miután olyan belső feljegyzések kerültek nyilvánosságra, amelyek szerint a brit közszolgálati médiatársaság manipulálhatta Donald Trump amerikai elnök egyik beszédét.

Ugyancsak bejelentette lemondását vasárnap este Deborah Turness, a médiatársaság hírszolgáltató részlege, a BBC News eddigi vezérigazgatója.

A két vezető távozásának közvetlen előzményeként a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap a hét elején olyan kiszivárogtatott belső leiratokat hozott nyilvánosságra, amelyek szerint a BBC Panorama című politikai hírmagazinja félrevezető módon szerkesztve közölte Donald Trump 2021 januárjában mondott beszédét, amely az állítólagos manipuláció nyomán úgy hangzott, mintha Trump kifejezetten a kongresszus washingtoni épületegyüttesének otthont adó Capitolium megrohamozására biztatta volna híveit.

A törvényhozás épületét 2021. január 6-án rohamozta meg Donald Trump többszáz támogatója, megpróbálva megakadályozni Trump demokrata párti riválisa, Joe Biden előző évi elnökválasztási győzelmének hitelesítését.

A zavargásokban 140 rendőr megsérült, és mintegy 1600 embert vettek őrizetbe, akik közül több mint 1200-at később elítéltek. Második hivatali idejének első napján, 2025. január 20-án Donald Trump kegyelmet adott nekik, vagy a már letöltött büntetésüket megváltoztatta.

A Capitolium elleni roham napján Trump valóban arra biztatta híveit, hogy vonuljanak a kongresszushoz, de hangsúlyozottan kérte tőlük, hogy „békésen és hazafias módon” hallassák hangjukat, és éltessék „a bátor szenátorokat és képviselőházi tagokat”.

Beszédének csaknem egy órával későbbi részében a republikánus elnök úgy fogalmazott, hogy „harcolni fogunk, pokoli módon, mert ha nem harcoltok, nem lesz többé országotok”.

A Telegraph által megszerzett 19 oldalas belső vizsgálati dosszié szerint azonban a Panorama szóban forgó műsorában – amelyet a BBC a tavalyi amerikai elnökválasztás előtt egy héttel sugárzott – úgy szerkesztették össze a beszéd két különálló mondatát, mintha közvetlenül egymás után hangzottak volna el, így az a benyomás keletkezhetett, hogy Trump a Capitolium megrohamozására biztatta támogatóit.

Lemondását bejelentő vasárnapi közleményében Tim Davie úgy fogalmazott: jóllehet nem a BBC News körüli jelenlegi vita volt távozásának egyetlen oka, ez az ügy azonban „érthető módon hozzájárult” döntéséhez.

A BBC leköszönő vezérigazgatója – aki 2020 szeptembere óta állt a médiatársaság élén – hozzátette: a BBC összességében jól működik, de „történtek bizonyos hibák”, és vezérigazgatóként ezekért végső soron neki kell vállalnia a felelősséget.

A brit médiafelügyelet (Ofcom) nemrégiben ismertetett vizsgálati jelentésében megállapította, hogy a BBC néhány hónapja műsorra tűzött gázai dokumentumfilmje is „súlyosan megsértette” a műsorkészítési normákat.

A How to Survive a War Zone (Miként lehet életben maradni egy háborús övezetben) címmel készített dokumentumfilm egy Abdullah nevű 13 éves fiú életét mutatta be a gázai háború körülményei között, és ő kommentálta a filmbeli jeleneteket is.

Nem sokkal később azonban kiderült, hogy a palesztin gyerek a Gázai övezetet uraló – Nagy-Britanniában hivatalosan terrorszervezetként nyilvántartott – Hamász radikális iszlamista csoport egyik miniszterének fia volt. Az Ofcom vizsgálati jelentése szerint a nézők „érdemi félrevezetésével ért fel” annak elhallgatása, hogy a dokumentumfilmben főszerepet játszó fiú apja a Hamász által irányított gázai kormányzat tagja.

Samir Shah, a BBC kormányzótanácsának elnöke hétfőn, londoni alsóházi meghallgatásán várhatóan elnézést kér a cégnél kirobbant botrányokért.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Oroszország üzent az atomfegyverekről

Oroszország üzent az atomfegyverekről

Oroszország nem szándékozik megszegni a nukleáris kísérletek általános betiltására vonatkozó (átfogó atomcsend-) egyezményben foglalt kötelezettségvállalásait – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televízió Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában.

Szergej Lavrov megint egy fontos orosz-amerikai csúcstalálkozóról beszélt

Szergej Lavrov megint egy fontos orosz-amerikai csúcstalálkozóról beszélt

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy kész találkozni Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel – de Oroszország nem fog lemondani azokról a feltételekről, amelyekhez eddig is ragaszkodott az ukrajnai háború befejezése érdekében.

Népirtással vádolja Netanjahut Törökország

Népirtással vádolja a Netanjahu-kormányt Törökország

És elfogatóparancsot adott ki az izraeli miniszterelnök és több minisztere ellen.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) sajtótájékoztatót tart Donald Trump amerikai elnökkel folytatott találkozója után a washingtoni magyar nagykövetségen 2025. november 7-én. Mellette Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Kellemetlen helyzetbe kerülhet Orbán Viktor egy washingtoni mondata miatt (frissítve)

A magyar miniszterelnök és a külgazdasági és külügyminiszter időkorlát nélküli mentességről beszél az olaj- és gázszankciók esetében, egy fehér házi forrás ugyanakkor csak egy évről. 

Orbán, Trump

Kiderült, mit kér Trump a Magyarországnak adott mentességért cserébe

Az amerikai nagykövetség érdekes részleteket közölt a pénteki Trump-Orbán megállapodásról.

Hétezer milliárd forintba kerülhet Orbán Viktor washingtoni alkuja

Szent-Iványi István azzal kapcsolatban mondott véleményt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök megállapodott a Magyarországot megillető szankciós mentességekről energiaellátás terén.

Így ünnepelt Orbán Balázs a washingtoni megállapodás után

Orbán Viktor politikai igazgatója nem fukarkodott a jelzőkkel, miután a miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök megállapodott a Magyarországot megillető mentességekről energiaellátás terén.  

Mentesség az orosz olajra, földgázra és Paksra – Szijjártó Péter is értékelte a washingtoni egyezményt

Az Egyesült Államok kormánya mentességet ad az orosz energetikai szektort célzó szankciók alól Magyarország vonatkozásában mindennemű szállításra a Barátság kőolajvezetéken és a Török Áramlat földgázvezetéken keresztül – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Washingtonban.

Trump fontos kijelentést tett a budapesti csúcstalálkozóról

A munkaebéd előtt sajtótájékoztatót tartottak.

Zelenszkij is megszólalt Orbán Viktor amerikai látogatásáról

Zelenszkij is megszólalt Orbán Viktor amerikai látogatásáról

Az ukrán elnök szerint Orbán Viktor most Oroszország élő üzenetküldő szolgáltatása az Egyesült Államokban. Nem neheztel Magyarországra, de úgy érzi, nem maradhat csendben, amikor a magyar kormány orosz propagandát terjeszt.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168