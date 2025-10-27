Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika Donald Trump Vlagyimir Putyin Orosz-ukrán konfliktus

Trump beszólt Putyinnak, tényleg kezd elege lenni

mfor.hu

Oroszország nukleáris robotrepülőgép-tesztjére reagált az amerikai elnök.

Oroszország vasárnap bejelentette, hogy sikeresen teszteltek egy nukleáris robotrepülőgépet, ami szerintük bármilyen légvédelmi rendszert képes kikerülni. Donald Trump amerikai elnök másnap ezt úgy kommentálta, hogy Oroszországnak inkább az ukrajnai háborúnak kellene véget vetnie a rakéták tesztelése helyett – írja a Reuters.

Az orosz 9M730 Burevesztnyik rakéta kifejlesztését 2018-ban jelentették be, és kifejezetten a rakétavédelmi rendszerek kijátszására fejlesztették ki. „Ők nem játszadoznak velünk, és mi sem játszadozunk velük” – reagálta Trump a fegyver tesztelésére, majd hozzátette: „Mi folyamatosan teszteljük a rakétáinkat.”

Az Egyesült Államok elnökétől azt is megkérdezték, hogy valóban fontolgat-e újabb szankciókat Oroszország ellen – erről a hétvégén közölt értesüléseket a Reuters hírügynökség. Erről Trump csak annyit mondott: „Majd meglátjuk.” A napokban bejelentett olajembargó mindenesetre kellemetlenül érintheti az oroszokat, erről itt írtunk bővebben:

Trump szavai után kisvártatva a Kreml szóvivője, Dimitrij Peszkov is megszólalt, és azt mondta, hogy Oroszország csak a saját érdekeit követi, és saját biztonságáról gondoskodik. Újságírók azt kérdezték tőle, hogy a robotrepülőgép tesztelése értelmezhető-e a nyugatnak küldött üzenetként, a szóvivő szerint azonban a fegyver tesztelése egyáltalán nincs negatív az orosz–amerikai kapcsolatokra. 

