Trump beváltotta a fenyegetését, de nem sokáig késett a válasz

Az amerikai vámintézkedésekre reagálva Mexikó és Kanada is viszontvámokat jelentett be. Justin Trudeau kanadai miniszterelnök szombati bejelentése szerint mintegy 155 milliárd dollár értékű, az Egyesült Államokból származó árura vetnek ki 25 százalék vámot. Claudia Sheinbaum, Mexikó elnöke közleményében visszautasította az amerikai elnök feltételezését a kábítószerkartellek és a mexikói kormány összejátszásáról, és azt hangoztatta, hogy a hatékony fellépés érdekében kölcsönösségi alapú együttműködésre van szükség.

A jogszabály válasz a „rendkívüli fenyegetésre, amit az illegális külföldiek és kábítószerek, ideértve a halálos fentanilt is, jelent, nemzeti vészhelyzetet teremtve” – fogalmaz Donald Trump rendelete, amelyben Washington Mexikó kormányát a kábítószerkartellekkel való együttműködéssel vádolta.

