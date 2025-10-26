Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok Kanada

Trump dühöng: még keményebb vámokat vet be

mfor.hu

Az amerikai elnök Kanadára sértődött meg.

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy további 10 százalékkal emeli a Kanadára kivetett vámokat, válaszul Ontario tartomány reklámjára, amelyet a baseball-világbajnokság közvetítése alatt sugároztak – írja a Reuters.

Trump szokás szerint a Truth Social platformon közölte döntését, miután a hirdetésre, amely szerinte félrevezető. A reklám egy videórészletet tartalmaz Ronald Reagan volt amerikai elnöktől, a Republikánus Párt ikonikus alakjától, aki arról beszél, hogy a vámok kereskedelmi háborúkhoz és gazdasági katasztrófához vezetnek. Erről a hirdetésről van szó:

A reklámot már több napja sugározták, mielőtt Trump először csütörtök este reagált rá, és azonnal leállította az Egyesült Államok és Kanada közötti kereskedelmi tárgyalásokat. Az ominózus klip emellett a baseball-világbajnokság első meccse alatt is adásba került, ahol a Toronto Blue Jays a Los Angeles Dodgers csapatával mérkőzött meg – ez verte ki az elnöknél a biztosítékot végleg. Mint írta:

a hirdetést AZONNAL el kellett volna távolítani, ehelyett hagyták, hogy lemenjen a World Series alatt is, jól tudva, hogy HAZUGSÁG. A tények súlyos elferdítése történt és ezen ellenséges lépés miatt 10 százalékkal megemelem a Kanadára kivetett a vámokat, azon felül, amit most fizetnek.

Egy sereg orosz drón támadta Ukrajnát, gyerekek is megsérültek

Nem volt nyugodt este. 

Nem akármilyen találkozók várnak hétfőn Orbán Viktorra

Olaszországba mehet.

Kamala Harris lehet újra elindulna az elnökségért

Kamala Harris volt amerikai alelnök kilátásba helyezte, hogy megint indul valamelyik elnökválasztáson.

Orosz rakéták záporoztak Kijevre

Helikopterről próbálták megfékezni a lángokat

Független palesztin bizottság veheti át Gáza irányítását

Együttműködve az arab szövetségesekkel és nemzetközi szereplőkkel.

Donald Trump mozgósította a katonáit, új háborúra készülnek?

Mozgásban a világ legnagyobb hadihajója.

Moszkváig jutottak az ukrán drónok, hatalmas pusztítást végeztek

Dróntámadás következtében megrongálódott egy lakóház az orosz fővároshoz közeli Krasznogorszkban, több ember megsebesült – közölte Andrej Vorobjov, a moszkvai régió kormányzója péntek reggel a Telegram-csatornán.

EU-csúcs: Robert Fico keményen nekiment Zelenszkij ötletének

Robert Fico: sikerült elérni, hogy az orosz vagyon elkobzása ne kerüljön a záródokumentumba.  

EU-csúcs: Ukrajna megkapja a védelméhez szükséges pénzt

Oroszországnak tudomásul kell vennie: Ukrajna belátható időn belül rendelkezni fog a szükséges pénzügyi erőforrásokkal ahhoz, hogy hatékonyan megvédje magát az orosz agressziótól – jelentette ki az Európai Tanács elnöke Brüsszelben csütörtökön, az egynapos uniós csúcstalálkozót követően.

Orbán: a budapesti békecsúcs napirenden van

Magyarországnak van világháborús tapasztalata, ezért nem akar háborúba menni, és nem is fog – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben, az egynapos uniós csúcstalálkozót követően péntek hajnalban.

