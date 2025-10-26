Trump dühöng: még keményebb vámokat vet be

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy további 10 százalékkal emeli a Kanadára kivetett vámokat, válaszul Ontario tartomány reklámjára, amelyet a baseball-világbajnokság közvetítése alatt sugároztak – írja a Reuters.

Trump szokás szerint a Truth Social platformon közölte döntését, miután a hirdetésre, amely szerinte félrevezető. A reklám egy videórészletet tartalmaz Ronald Reagan volt amerikai elnöktől, a Republikánus Párt ikonikus alakjától, aki arról beszél, hogy a vámok kereskedelmi háborúkhoz és gazdasági katasztrófához vezetnek. Erről a hirdetésről van szó:

A reklámot már több napja sugározták, mielőtt Trump először csütörtök este reagált rá, és azonnal leállította az Egyesült Államok és Kanada közötti kereskedelmi tárgyalásokat. Az ominózus klip emellett a baseball-világbajnokság első meccse alatt is adásba került, ahol a Toronto Blue Jays a Los Angeles Dodgers csapatával mérkőzött meg – ez verte ki az elnöknél a biztosítékot végleg. Mint írta: