Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p
Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok

Trump egészen meredek lépésre készül?

mfor.hu

Az elnök polgármestert és kormányzót börtönözne be. 

Donald Trump amerikai elnök szerdán börtönnel fenyegette Chicago demokrata polgármesterét és Illinois szintén demokrata kormányzóját, miközben katonai egységek bevetésére készült az Egyesült Államok harmadik legnagyobb városának utcáin.

A közösségi oldalán Trump azzal vádolta Brandon Johnson chicagói polgármestert és JB Pritzker illinois-i kormányzót, hogy nem védték meg azokat a bevándorlási hivatalnokokat, akik Chicagóban teljesítettek szolgálatot. Mint írta:

„Chicago polgármesterének börtönben a helye, amiért nem védte meg az ICE-tisztségviselőket! Pritzker kormányzónak szintén!”

Az elnök kijelentései különösen aggasztónak tűnnek azután, hogy több száz texasi nemzeti gárdista gyűlt össze egy chicagói katonai bázison, Pritzker, Johnson és más demokrata vezetők tiltakozása ellenére. Trump azzal is fenyegetőzött, hogy további amerikai városokba vezényel katonákat, mondván: ezek „gyakorlótérként” szolgálhatnak a fegyveres erőknek.

A Reuters/Ipsos szerdán közzétett közvélemény-kutatása szerint az amerikaiak többsége ellenzi a katonai egységek bevetését külső fenyegetés hiányában – derült ki a Reuters cikkéből.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szijjártó Péter keményen odaszólt a lengyel miniszterelnöknek

Szijjártó Péter keményen odaszólt a lengyel miniszterelnöknek

Arra reagálva, hogy Lengyelország nem adja ki Volodimir Z.-t.

Vlagyimir Putyin beszámolt a háború állásáról

Vlagyimir Putyin beszámolt a háború állásáról

Csaknem ötezer négyzetkilométer területet foglalt el idén az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban – jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Már megint kiesett a bot Orbán Viktor kezéből Brüsszelben?

Már megint kiesett a bot Orbán Viktor kezéből Brüsszelben?

Beadta a derekát a magyar kormány egy újabb Oroszország elleni szankció ügyében.

Macront is maga alá temetheti a legújabb francia kormányválság

Macront is maga alá temetheti a legújabb francia kormányválság

Új elnökválasztás is jöhet Franciaországban?

A legnagyobb orosz lőszergyárra másodszor mértek csapást az ukránok

A legnagyobb orosz lőszergyárra másodszor mértek csapást az ukránok

Az ukrán erők október 6-án éjszaka csapást mértek az orosz állami tulajdonú Szverdlov gyárra, amely az ország egyik fő robbanóanyag- és lőszergyártója, jelentette az ukrán vezérkar.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kétoldalú megbeszélésen Kuvaitvárosban

Szijjártó Péter az arab országokkal való európai együttműködést szorgalmazza

A külgazdasági és külügyminiszter az Európai Unió és az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) közös külügyminiszteri ülését követően arról számolt be Kuvaitvárosban, hogy az ukrajnai és a közel-keleti fegyveres konfliktusban az a közös, hogy „a béke reményét mindkét helyen úgy hívják, hogy Donald Trump”.

Trump szerint előrelépés történt a gázai túszokkal kapcsolatban

Trump szerint előrelépés történt a gázai túszokkal kapcsolatban

Az amerikai elnök szerint jól haladnak a tárgyalások.

Szijjártó Péter barátai már le is csaptak a „külföldi ügynökökre” – könnygáz, vízágyú, letartóztatások, ítéletek

„Egyikük sem fogja megúszni büntetlenül” – mondta a grúz miniszterelnök a tiltakozókról.

Bedugta a botot a küllők közé Netanjahu – még várhatunk a tűzszünetre

Bedugta a botot a küllők közé Netanjahu – még várhatunk a tűzszünetre

Nem lépnek előre a húsz pontban.

Itt az áttörés? Megkezdené Izrael a kivonulást Gázából

Itt az áttörés? Megkezdené Izrael a kivonulást Gázából

Már csak a Hamásztól kell egy bólintás.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168