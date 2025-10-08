Trump egészen meredek lépésre készül?

Donald Trump amerikai elnök szerdán börtönnel fenyegette Chicago demokrata polgármesterét és Illinois szintén demokrata kormányzóját, miközben katonai egységek bevetésére készült az Egyesült Államok harmadik legnagyobb városának utcáin.

A közösségi oldalán Trump azzal vádolta Brandon Johnson chicagói polgármestert és JB Pritzker illinois-i kormányzót, hogy nem védték meg azokat a bevándorlási hivatalnokokat, akik Chicagóban teljesítettek szolgálatot. Mint írta:

„Chicago polgármesterének börtönben a helye, amiért nem védte meg az ICE-tisztségviselőket! Pritzker kormányzónak szintén!”

Az elnök kijelentései különösen aggasztónak tűnnek azután, hogy több száz texasi nemzeti gárdista gyűlt össze egy chicagói katonai bázison, Pritzker, Johnson és más demokrata vezetők tiltakozása ellenére. Trump azzal is fenyegetőzött, hogy további amerikai városokba vezényel katonákat, mondván: ezek „gyakorlótérként” szolgálhatnak a fegyveres erőknek.

A Reuters/Ipsos szerdán közzétett közvélemény-kutatása szerint az amerikaiak többsége ellenzi a katonai egységek bevetését külső fenyegetés hiányában – derült ki a Reuters cikkéből.