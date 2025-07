Trump egyre inkább bepipul Putyinra – fenyegetést küldött

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

Az elnök elmondta, hogy támogatja az Oroszország elleni szankciókról szóló, a Kongresszus felsőháza, a szenátus előtt álló törvényt, és beszámolt arról, hogy még hétfőn Jack Thune szenátorral, a felsőházi republikánusok vezetőjével is találkozik.

Az amerikai elnök ismét elégedetlenségét fejezte ki Oroszország és Vlagyimir Putyin orosz elnök hozzáállása miatt, majd úgy fogalmazott, hogy az orosz államfő „szépen beszél, majd éjszaka bombákat küld” Ukrajnába. A szavak után tettekre van szükség – tette hozzá Trump, aki azt is közölte, hogy 100 százalékos „másodlagos vámokat” vezet be Oroszországgal szemben, amennyiben 50 napon belül nem jön létre békemegállapodás.

Az amerikai elnök elmondta, hogy az Egyesült Államok által rendelkezésre bocsátott fegyverzet eljuttatását a NATO koordinálja majd. Beszámolt arról is, hogy a szállításra váró fegyverek között szerepelnek Patriot indítóállások és rakéták, amelyek „nagyon hamar” eljuthatnak Ukrajnába.

Az Egyesült Államok a NATO-n keresztül bocsát Ukrajna rendelkezésére fegyvereket, amelyek árát a katonai szövetség megtéríti – jelentette be Donald Trump elnök hétfőn a Mark Rutte NATO-főtitkárral között megállapodást.

